„To nie jest koniec świata, a koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy” – komentował na antenie RMF FM Marek Suski wczorajszą niesubordynację koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości – posłów Solidarnej Polski i Porozumienia – podczas głosowania nad nowelą ustawy ws. ochrony zwierząt. „Uważam, że nasi byli koalicjanci powinni pakować już biurka” – dodaje.

Robert Mazurek w Porannej rozmowie w RMF FM pytał Marka Suskiego o to, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec posłów, którzy - mimo dyscypliny partyjnej - podczas głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt jej nie poparli.

Sądzę, że zostaną wykluczeni z partii, bo była zapowiedź na klubie. Prezes zapowiedział jasno, że oczekuje w tej sprawie jasnego i jednolitego stanowiska od członków PiS - mówił gość Roberta Mazurka. I jak dodał: To już jest sprawa formacji duchowej, to już nawet nie jest kwestia przynależności do partii. Dobrzy ludzie powinni rządzić Polską.

Jeżeli zaś mowa o niesubordynacji posłów partii koalicyjnych, tj. Solidarnej Polski i Porozumienia Marek Suski na antenie RMF FM jasno mówił o tym, że kolacji już od wczoraj nie ma.

Koalicji już od wczoraj nie ma i rozmowy też nie są planowane - przekonywał Marek Suski.

Marek Suski sugeruje, że Zbigniew Ziobro przestanie być ministrem sprawiedliwości

Zasugerował także, że to może oznaczać zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości; że Zbigniew Ziobro przestanie szefować resortowi..



Ktoś, kto ma takie spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem, szczególnie ministrem sprawiedliwości - stwierdził Marek Suski.

Przyznał, że po zakończonym głosowaniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości wymieniali na ten temat poglądy i większość wypowiedziała się w podobnym tonie. Prezes PiS zapowiedział, że zwoła kierownictwo partii, bo chciałby taką decyzję uzgodnić - dodał Marek Suski.

Suski o rządzie mniejszościowym PiS: Łatwo nie będzie

W Polsce rządy mniejszościowe już kilkakrotnie rządziły i przetrwały do końca kadencji - przekonywał na antenie RMF FM Marek Suski, wspominając rząd Jerzego Buzka i Jana Bieleckiego, ale przyznał Robertowi Mazurkowi, że łatwo nie będzie.

Na dziś - po dzisiejszych głosowaniach - jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy - dodał Marek Suski.

Robert Mazurek dopytywał, co musiałoby się stać, żeby władze Prawa i Sprawiedliwości zmieniły zdanie w tym temacie. Muszą panowie (koalicjanci - przyp. red.) sami pomyśleć, co musiałoby się stać, bo na dzisiaj nie są nawet planowane rozmowy - mówił Suski.

Jak zauważył Robert Mazurek, rekonstrukcja rządu - po decyzji o zerwaniu koalicji - musiałaby polegać na tym, że premier Mateusz Morawiecki musiałby złożyć wniosek o odwołanie ministrów z partii koalicyjnych.

Zapowiedź nowego otwarcia była już jakiegoś czasu, a to jest kwestia złożenia kilku dokumentów - skomentował Marek Suski.