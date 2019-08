„Grill może się wydawać prozaicznym urządzeniem i może się kojarzyć z kiełbaską i gotowym zamarynowanym mięsem na tacce, ale wcale nie musi. Sama kiełbasa może być dziełem sztuki” - mówi gość Rozmowy w samo południe w RMF FM Grzegorz Łapanowski, kucharz, przedsiębiorca i dziennikarz kulinarny. „Sama idea grillowania jest bardzo ciekawa. Gdybyśmy pojechali do Chin, do Kazachstanu, do Ameryki Południowej, do Hiszpanii, do Maroka, do Grecji, to wszędzie znaleźlibyśmy jakiś rodzaj grillowania i w ogóle pracy z ogniem. To, co my znamy jako grill. jest właściwie wierzchołkiem góry lodowej, całego wielkiego zagadnienia, które jest ciekawe” - uważa gość Pawła Balinowskiego.

