"Różnie oceniam tych kandydatów - nie oceniam ich podobnie dobrze albo podobnie źle, ale na dziś 100 proc. przekonania do żadnego z kandydatów nie mam" - przyznał w RMF FM Michał Kobosko - pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni - zapytany o to, na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich. "Trzeba będzie się zdecydować. To wybór między gilotyną a kulą w łeb" - mniej więcej tak to wygląda z punktu widzenia Konfederacji - ocenił Artur Dziambor - poseł Konfederacji i członek sztabu Krzysztofa Bosaka.

