Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Kazik Staszewski. Piosenkarz i lider zespołu Kult został bohaterem mimo woli ostatnich dni, po tym jak w mediach publicznych ograniczono emisję piosenki „Twój ból jest większy niż mój” adresowanej do Jarosława Kaczyńskiego. To anulowanie wyników listy przebojów Trójki doprowadziło do czysto politycznej dyskusji o wolności słowa w Polsce.

