Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, jeszcze w tym tygodniu powinna być gotowa opinia CBA na temat oświadczenia majątkowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. To od niej mają zależeć dalsze losy urzędnika. Równocześnie posłowie Koalicji Obywatelskiej pytają marszałek Sejmu, czy na jej biurko wpłynęła rezygnacja prezesa NIK.

Żadne pismo o rezygnacji pana Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło. Nie wiem skąd się to wzięło, bo przed chwileczką jeden z dziennikarzy mi wysłał SMS-a (z pytaniem o rezygnację Banasia), więc chciałabym to zdementować. Nic mi na ten temat nie wiadomo - powiedziała Witek, odpowiadając na pytanie w Sejmie w tej sprawie posła PO-KO Sławomira Nitrasa.

Wcześniej posłowie Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej zadali pytanie Elżbiecie Witek, czy to prawda, że Marian Banaś złożył rezygnację ze swojego stanowiska.



Tajemnicza kamienica Banasia

TVN24 poinformował, że Banaś - były minister finansów i nowy szef NIK - wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w krakowskiej dzielnicy Podgórze. W kamienicy mieści się niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny.

W 2016 r. Banaś miał zadeklarować, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadzi pensjonat w kamienicy. Według autorów materiału, Banaś nie wpisał do oświadczenia majątkowego informacji o zabezpieczeniu na hipotece kamienicy na krakowskim Podgórzu dla kredytu na kwotę ponad 2,6 miliona zł przyznanego przez Bank Ochrony Środowiska firmie, w której pracował jego syn.



Jego oświadczeniem majątkowym zajęło się CBA. Jak podał w oświadczeniu sam Banaś, od piątku 27 września do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych prowadzonej przez CBA, uda się na urlop bezpłatny. W oświadczeniu Banaś zaznaczył, że nie zarządzał hotelem, a obecnie nie jest też właścicielem tej nieruchomości. Jak dodał, "materiał odbiera jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia" nie tylko jego, ale również kierowanych przez niego instytucji i zamierza skierować sprawę na drogę sądową.