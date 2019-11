Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Jarosław Sellin. Wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego pytamy o zapowiedź budowy łuku triumfalnego, który ma upamiętnić zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Chęć postawienia monumentu zadeklarował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Nasz gość odpowie też na pytania o bieżącą politykę. W środę w Sejmie na pytania posłów będzie odpowiadać prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banaś. Jakie pytania będą mieli do niego jeszcze do niedawna partyjni koledzy z PiS? Czy Banaś powinien zrzec się swojej funkcji?

Robert Mazurek: Doszło do spotkania premiera Glińskiego z prezydentem Trzaskowskim w sprawie upamiętnienia stulecia Bitwy Warszawskiej i co ustalono?

Jarosław Sellin: Dokładnie było to spotkanie z wiceprezydentem Olszewskim i w skutek tego spotkania, doszło do podjęcia uchwały przez Radę Miasta Warszawy, w lipcu, że takie upamiętnienie powstanie. Zaplanowane jako pomnik w kształcie łuku triumfalnego.

Ten pomnik miałby stanąć na placu Na Rozdrożu? Bo dzisiaj słyszymy o placu Na Rozdrożu.

Tak. To jest ta lokalizacja, którą samo miasto Warszawa wskazało. To jest dobra lokalizacja, moim zdaniem. Tuż przy Trasie Łazienkowskiej.

Tam są wszystkie pomniki. Tam w ogóle moglibyśmy postawić wszystkie.

Mamy rzeczywiście taką trasę pomników. Zwłaszcza bohaterów polskiej niepodległości, odzyskania niepodległości - od Witosa, na Piłsudskim kończąc.

W Budapeszcie jest takie Hősök tere. Tam są wszystkie pomniki, moglibyśmy też zgromadzić swoje.

Dobra tradycja się w związku z tym wytworzyła. Mamy taki trakt pomników i można każdego z bohaterów polskiej wolności i niepodległości uhonorować.

Proszę mi powiedzieć, panie ministrze, dlaczego to tak długo trwa? Premier Morawiecki mówił, że pomnik Bitwy Warszawskiej powinien być w przyszłym roku, choć go nie będzie, ale obiecuje, że on stanie w krótkim czasie. Dlaczego go nie będzie?