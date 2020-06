Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wycofanie części amerykańskich oddziałów z Niemiec. Donald Trump potwierdził tym samym wcześniejsze medialne doniesienia, o tym, że liczba żołnierzy USA stacjonujących u naszych zachodnich sąsiadów, zostanie zmniejszona o 9 i pół tysiąca.

W sumie w Niemczech stacjonować ma 25 tysięcy żołnierzy USA.



Na początku czerwca Mateusz Morawiecki, który był gościem RMF FM powiedział, że ma nadzieję, że "część żołnierzy, stacjonujących dzisiaj w Niemczech i wycofywanych przez Stany Zjednoczone, rzeczywiście trafi do Polski".

Szef rządu pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy do Polski mogliby trafić wszyscy żołnierze, którzy obecnie stacjonują w Niemczech, odpowiedział: To jest oczywiście decyzja po stronie Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa. Liczymy na to, że kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł.

Dopytywany czy taka zmiana nie zniszczy relacji polsko-niemieckich, premier stwierdził: "absolutnie nie".



Z Niemcami mamy też bardzo dobre relacje. Myślę, że Niemcy rozumieją, że zmienia się geopolityka, że trzeba wzmacniać wschodnią część NATO. Dodał, że rozmowy w sprawie przenosin amerykańskich wojskowych trwają. Rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas - tłumaczył szef rządu.



Napięte stosunki Merkel-Trump

Według mediów za oceanem, jedna z osób z otoczenia Donalda Trumpa miała twierdzić, że decyzja może być związana z tym, że w ostatnich dniach niemiecka kanclerz Angela Merkel zasygnalizowała, że nie weźmie udziału w spotkaniu państw G7, które jest organizowane w Waszyngtonie w czerwcu. Merkel na to spotkanie zaprosił właśnie Trump.



Odrzucenie zaproszenia amerykańskiego przywódcy było kolejna odsłoną napiętych stosunków między Niemcami i USA.



Wcześniej, Amerykanie zarzucali naszym zachodnim sąsiadom, że ci zbyt mało wydają na zbrojenia.