Dziś rozmawiamy o sądach i praworządności. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.



PSL- Koalicja Polska - Krzysztof Paszyk

Prawo i Sprawiedliwość - Michał Wójcik

Lewica - Krzysztof Śmiszek

Konfederacja - Michał Wawer

Koalicja Obywatelska - Borys Budka





Pierwsza część debaty rozpoczęła się od pytania do reprezentanta Konfederacji o zapowiadany przez tę formację "proces w jednym miesiącu". Michał Wawer zapowiedział, że jego ugrupowanie chciałoby, żeby większość spraw kończyła się w miesiąc od złożenia pozwu. My nie absolutyzujemy tej zasady - zastrzegł.

Krzysztof Śmiszek był pytany o pisma procesowe w wersji elektronicznej, których wprowadzenia chciałby Lewica. Czas pieczątek już się skończył - zadeklarował. Państwo powinno iść z duchem czasu - dodał.

Borys Budka odpowiadał na pytanie o zapowiedzi usprawnienia pracy sądów i skrócenia czasu postępowań o jedną trzecią formułowane jeszcze za czasów premiera Donalda Tuska, których nie udało się zrealizować. Sprawy sądowe ulegały skróceniu - przekonywał. Wprowadziliśmy elektroniczne biuro podawcze, wprowadziliśmy nagrywanie rozpraw, protokół elektroniczny - wyliczał.

Michał Wójcik również był pytany o skracanie czasu trwania postępowań sądowych. Czy przeprosi za to, że nie udało się tego zrobić? Dlaczego mam przepraszać? - pytał. Przygotowaliśmy zmiany w procedurze karnej, zmiany w procedurze cywilnej - dodał. Przekonywał też, że czas postępowania się skrócił.

Marcin Zaborski pytał Krzysztofa Paszyka o sędziów pokoju, których wprowadzenia chce Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie wszystkie sprawy muszą być rozstrzygane na salach rozpraw. Można część spraw przekazać do mediacji, do polubownych rozstrzygnięć - przekonywał polityk. Jak dodał, sędziowie pokoju "to mogą być prawnicy, to mogą być ludzie z dużym doświadczeniem życiowym".

Czy Konfederacja popiera sądy kapturowe, których wprowadzenia chciał Janusz Korwin-Mikke? Na to pytanie od naszej słuchaczki Aliny z Bydgoszczy odpowiadał Michał Wawer. Konfederacja opowiada się za pełną praworządnością. Ludzie z partii systemowych odpowiedzialni za niszczenie Polski przez ostatnie 30 lat będą wsadzani do więzień w pełni zgodnie z prawem - mówił. Stwierdził, że nie popiera sądów kapturowych i że jest to postulat tylko partii KORWiN, a nie całej Konfederacji.



Krzysztof Śmiszek był pytany o to, kogo Lewica chce postawić przed Trybunałem Stanu. O tę kwestię zapytała pani Zofia z Bytomia. Lewica mówi bardzo jednoznacznie - przede wszystkim Trybunał Stanu musi zająć się czterema osobami: Mateusz Morawiecki, Beata Kempa, Beata Szydło, Zbigniew Ziobro - mówił.

Borys Budka otrzymał pytanie od pani Aleksandry z Rzeszowa. Zapowiadacie Akt Odnowy Demokracji, który ma cofnąć wiele decyzji rządu PiS. Czy naprawdę jedną ustawą można zawrócić tak wiele decyzji? - zapytała nasza słuchaczka. Akt Odnowy Demokracji będzie zmieniał wiele ustaw, ale to taka praktyka Sejmowa, w której jedną ustawą zmieniamy kilka aktów prawnych - mówił Budka. Przede wszystkim należy przywrócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział.



Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zorganizuje referendum w sprawie nowej konstytucji? - to pytanie zadał Michałowi Wójcikowi pan Tadeusz z Krakowa. Polityk PiS przyznał, że jego ugrupowanie chciałoby zmienić Konstytucję, ale nie odniósł się wprost do propozycji referendum.

Skoro do Sejmu idziecie z politykami Kukiz’15 - będziecie walczyć o nową konstytucję - taką, o jakiej mówi od dawna Paweł Kukiz? - takie pytanie od pana Antoniego z Inowrocławia otrzymał Krzysztof Paszyk. My z Pawłem Kukizem i jego stowarzyszeniem umówiliśmy się co do kluczowych postulatów, które były prezentowane przez ten ruch. Nie ma tam mowy o nowej Konstytucji - powiedział Paszyk.





