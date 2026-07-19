Czy będzie zmiana decyzji ws. domów wczasów dziecięcych?

RMF24

Czy po sprzeciwie dyrektorów, pracowników i części rodziców Ministerstwo Edukacji zmieni decyzję w sprawie domów wczasów dziecięcych? Czy placówki znikną z systemu oświaty, czy jednak resort zdecyduje się na ich przekształcenie? Gościem Piotra Salaka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej.

W programie pytania także o protest zapowiadany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i o przyszłość nauczycielskich wynagrodzeń. Czy nauczyciele mogą jeszcze liczyć na powiązanie swoich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce?

W rozmowie pojawią się również pytania o zmiany, które od 1 września czekają szkoły – więcej zajęć praktycznych, finansowanie wyposażenia pracowni oraz gotowość placówek do wdrażania nowych rozwiązań.

Gość RMF FM odniesie się także do planów MEN dotyczących praw uczniów po prezydenckim wecie oraz do wyzwań związanych z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w szkołach – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

W rozmowie pojawi się również temat relacji polsko-ukraińskich. Piotr Salak zapyta, czy po ostatnich deklaracjach Wołodymyra Zełeńskiego można mówić o przełomie w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej?

Jaka będzie przyszłość ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej – czy koalicja ma plan na realizację tej wyborczej obietnicy mimo zapowiadanego sprzeciwu prezydenta?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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