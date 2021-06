Inspekcja Handlowa sprawdziła zawartość szkodliwych substancji chemicznych w przedmiotach codziennego użytku - w biżuterii, wyrobach skórzanych oraz klejach. W 93,2 proc. produktów nie wykryto nieprawidłowości - poinformował w piątek UOKiK w komunikacie.

Inspekcja Handlowa przebadała 132 produkty na obecność szkodliwych substancji chemicznych. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował UOKiK w piątkowym komunikacie, Inspekcja Handlowa w 2020 roku nie wykryła nieprawidłowości w 93,2 proc. w przedmiotach codziennego użytku - w biżuterii, wyrobach skórzanych oraz w klejach. To lepszy wynik niż 5 lat temu (92 procent). Wśród przedmiotów, w których wykryto większą od dopuszczalnej zawartość szkodliwych substancji chemicznych, były rękawiczki skórzane, biżuteria (bransoletka i kolczyki) oraz zegarki.

W toku kontroli przeprowadzonej w 2020 r. przez Inspekcję Handlową przebadano 132 produkty pod względem zawartości kadmu i ołowiu w biżuterii, biżuterii sztucznej (metalowej i niemetalowej, z elementami metalowymi i niemetalowymi) oraz w zegarkach. Przebadano także zawartość chromu VI w wyrobach skórzanych lub zawierających części skórzane wchodzące w kontakt ze skórą oraz toluenu - w klejach.

Jak poinformował UOKiK, do badań laboratoryjnych wytypowano 66 partii biżuterii, biżuterii sztucznej, takiej jak bransoletki, naszyjniki, łańcuszki, kolczyki, zegarki na rękę, pierścionki, elementy noszone na nadgarstku - w zakresie zawartości kadmu i ołowiu. Do badań wytypowano także 46 partii wyrobów skórzanych, w których część skórzana produktu pozostaje w bezpośrednim i przedłużonym kontakcie ze skórą człowieka, a więc obuwie, rękawiczki (bez podszewki), torby, portfele, paski, bransoletki skórzane, etui na klucze (w zakresie zawartości chromu VI). Wreszcie przebadano 20 partii klejów - kleje szybkoschnące, typu super glue, kropelka, itp. (w zakresie zawartości toluenu).



Jak wynika z raportu UOKiK, wśród zakwestionowanych produktów znalazły się dwie partie rękawiczek skórzanych z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu (VI) (dopuszczalna zawartość zgodna z wymaganiami mniej niż 3 mg/kg). Do tego kontrolerzy Urzędu zakwestionowali 2 partie biżuterii z uwagi na przekroczenie kadmu i ołowiu (dopuszczalna zawartość zgodna z wymaganiami: kadm - mniej niż 100 mg/kg, ołów - mniej niż 500 mg/kg).



Wśród zakwestionowanych produktów były także dwie partie biżuterii, w których było więcej niż wynika z norm kadmu i ołowiu (dopuszczalna zawartość zgodna z wymaganiami: kadm - mniej niż 100 mg/kg, ołów - mniej niż 500 mg/kg). W trzech partiach kolczyków przekroczono zawartość kadmu w niektórych częściach biżuterii, a w dwóch patiach zegarków zawartość ołowiu w koronce przekroczyła normę.



Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania polegające na wycofaniu z obrotu kwestionowanych produktów, w jednym przypadku wydano decyzję wycofującą kwestionowany produkt z obrotu oraz wydano 8 decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do pokrycia kosztów badań tych wyrobów w łącznej wysokości 4 664 zł. Ponadto informację o stwierdzonych nieprawidłowościach przekazano do właściwych terenowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - napisano w informacji UOKiK.