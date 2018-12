Problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej mieli dziś klienci ING Bank Śląski. Awarię odnotowały także banki: Pekao S.A., Bank Millenium i Alior Bank. Wieczorem rzecznik prasowy Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich poinformował, że problem z logowaniem do kont internetowych został już rozwiązany we wszystkich bankach.

