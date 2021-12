Archeolodzy mają zbadać szczeciński Rynek Nowy. Mają się tam znajdować relikty kościoła św. Mikołaja. Ogłoszony został właśnie przetarg na przeprowadzenie badań archeologiczno – architektonicznych oraz opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania pustego obecnie placu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Żuchowski / Archiwum RMF FM

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych reliktów kościoła św. Mikołaja wraz ze sprawozdaniem z badań i naukowym opracowaniem ich wyników. Mają dać szczegółowe wytycznych konserwatorskie do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

"Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego" - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków - "Na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu, jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne dostosowane do zabytkowej przestrzeni".



Obszar opracowania obejmuje plac Rynek Nowy i część ulicy Panieńskiej. Szacunkowa powierzchnia całkowita terenu objętego badaniami to ok. 1840 m2. Oprócz szczegółowych badań archeologicznych i ich opracowania wykonawca powinien również wykonać m.in. pełną inwentaryzację odkrytych reliktów architektonicznych metodą skaningu laserowego 3D w dokładności umożliwiającej pełne rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, a także opracować ekspertyzę stanu technicznego reliktów, a także szczegółowe wytyczne konserwatorskie do projektu zagospodarowania placu, uwzględniające możliwości ekspozycji odkrytych reliktów dawnego kościoła oraz innych elementów zagospodarowania terenu mające na celu właściwą ich ekspozycję, zachowanie i oznakowanie. Cały obszar opracowania objęty jest ochroną konserwatorską z tytułu wpisu do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego jako teren Starego Miasta w Szczecinie.

Badaniom ma towarzyszyć wystawa plenerowa przypominające dzieje kościoła św. Mikołaja i Rynku Nowego w Szczecinie.

Projekt "Cztery place Starego Miasta"

"Miasto Szczecin konsekwentnie realizuje politykę powrotu nad Odrę, co w praktyce oznacza nie tylko zagospodarowanie i rozwój bulwarów, ale również szeroko zakrojone działania w obszarze Starego Miasta, Łasztowni i Wyspy Grodzkiej" - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Jak dodaje, ma być spójnie, wygodnie i bezpiecznie dla pieszych, z dużym naciskiem na zabytkową tkankę. Otoczenie ożywionej przestrzeni ma przyciągnąć nie tylko turystów, ale również zachęcić mieszkańców całego miasta do spędzania czasu w otoczeniu wolnym od wielkomiejskiego zgiełku.

"Wyjątkowy charakter, objętego ochroną konserwatorską Starego Miasta wpłynął na decyzję o przywróceniu historycznego rozplanowania i rodzaju zabudowy na tym obszarze. To z kolei wiąże się z uspokojonym ruchem i ograniczonym parkowaniem. Jednocześnie w planach Miasta jest integracja Starego Miasta ze Śródmieściem i Międzyodrzem m.in. poprzez stworzenie przyjaznej i spójnej przestrzeni publicznej" - mówi urzędniczka.



W tym obszarze docelowe powiązanie przestrzeni publicznej dolnego i górnego tarasu będzie przebiegało na trasie od placu Orła Białego ulicą Koński Kierat, Kuśnierską do rynków Siennego, Nowego i Warzywnego. Na całym obszarze Starego Miasta zostanie wprowadzony priorytet ruchu pieszego, z uspokojonym ruchem aut i komunikacją miejską na obrzeżach tego terenu.