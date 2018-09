Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest szefowa MEN Anna Zalewska, z którą podsumujemy pierwszy rok działania reformy edukacji. Zapytamy o przepełnione szkoły podstawowe, przeładowane podstawy programowe, ciężkie tornistry i częste zmiany nauczycieli. Nie zabraknie również pytań o obiecaną przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej szkolną opiekę zdrowotną oraz o program dofinansowania ciepłych posiłków w szkołach.

Robert Mazurek: Polonistka, prawda?

Anna Zalewska: Polonistka.

To jak się mówi: "półtora roku" czy "półtorej roku"?

"Półtora roku", panie redaktorze.

Niech pani łaskawie, bardzo panią proszę i zobowiązuję do tego, dzisiaj na posiedzeniu rządu powie o tym premierowi Morawieckiemu.

Oczywiście, że powiem, dlatego że wzajemnie się poprawiamy. Muszę panu powiedzieć, że staramy się dbać o kulturę języka.

Ale żeby premier Rzeczpospolitej mówił "półtorej roku"? Ja już to mówiłem kiedyś, ale za to powinien być Trybunał Stanu. Natychmiastowy zresztą.

Myślę, że nie aż tak - i mówię to jako autorytet, jako polonistka. Oczywiście przekażę. Bardzo często tego rodzaju błędy zdarzają się, kiedy mówi się często, dużo.

Zostawmy w takim razie pouczenia, których dzisiaj wysłucha premier Morawiecki. Plan lekcji mam przed sobą. Jest to plan lekcji ósmoklasistki - bo ja dziś, proszę państwa, będę występował także w roli rodzica. Mam trójkę dzieci, każde w innej klasie, o dziwo, różnych szkół. Moja ósmoklasistka, 13-latka, ma 40 godzin tygodniowo. Jak mnie pani tutaj dopadła: to dlatego, że uczy się za dużo francuskiego - za to przepraszam. Czyli powinna mieć trzy godziny mniej: 37. Proszę pani, czwartek - czyli za dwa dni - 9 lekcji. Dzisiaj wie pani, co robiłem o 07:10? Nie wie pani.

Nie zdążyliśmy o tym porozmawiać.

O 07:10 odwoziłem dziecko dzisiaj do szkoły, bo dziecko dzisiaj miało na 07:10 do szkoły, dlatego że miało dzisiaj - dzisiaj jest wtorek - przygotowanie z polskiego do egzaminów. Dzieci mają dodatkowe lekcje, które są de facto obowiązkowe.