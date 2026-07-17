Aktorka, która żałowała, że dostała Oscara. Brenda Fricker nie żyje

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Nie żyje irlandzka aktorka Brenda Fricker. Zdobywczyni Oscara za drugoplanową rolę w filmie „Moja lewa stopa” zmarła w wieku 81 lat. Szeroka publiczność znała ją z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku” i serialu „Na sygnale”. Aktora powtarzała, że gdyby nie sukces oscarowy, jej kariera potoczyłaby się lepiej.

Agent aktorki Phil Belfield przekazał w oświadczeniu: „Nigdy już nie zobaczymy jej takiej, a świat stracił na wartości z powodu jej braku (…). To był zaszczyt, że mogłem ją poznać, kochać i pracować z nią. Zawsze będzie miała miejsce w moim sercu i sercach wielu fanów filmu i telewizji na całym świecie”.

Oscar w 1990 roku

Urodzona w Dublinie, Fricker rozpoczęła karierę aktorską od ról w telewizji i teatrze. Wystąpiła m.in. w pierwszej irlandzkiej operze mydlanej „Tolka Row” w latach 60. Była w obsadzie pierwszego odcinka wieloletniego serialu medycznego BBC „Na sygnale”. Brała udział w tej produkcji od 1986 do 1990 roku.

W 1990 roku Fricker zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę matki głównego bohatera w filmie „Moja lewa stopa” w reżyserii Jima Sheridana.

Przeszła do historii jako pierwsza irlandzka aktorka, która zdobyła to wyróżnienie. Pokonała wówczas gwiazdy Hollywood: Julię Roberts i Anjelicę Huston.

„Moja lewa stopa” opowiada prawdziwą historię Irlandczyka o imieniu Christy Brown (w tej roli Daniel Day-Lewis), który urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym i mógł kontrolować tylko lewą stopę. Day-Lewis za swą kreację również zdobył wówczas Oscara.

Kobieta z gołębiami w „Kevinie...”

Szeroka widownia poznała ją w sequelu filmu „Kevin sam w domu” („Kevin sam w Nowym Jorku” z 1992” roku) - zagrała tam postać kobiety z gołębiami z Central Parku, z którą zaprzyjaźnił się Kevin (Macaulay Culkin).

Inne jej role filmowe to m.in.: „Poślubiłem morderczynię” z 1993 r., „Anioły na boisku” z 1994 r., „Czas zabijania” z 1996 r. i „Veronica Guerin” z 2003 r.

„Oscar ma wiele wad”

Brenda Fricker przyznała, że ​​gdyby nie sukces na Oscarach, jej kariera potoczyłaby się lepiej.

Stało się to, co się stało, to stara klątwa Oscarów, jak to się mówi – powiedziała dziennikowi „Times” przed dwoma laty. Jak wyjaśniła, wyróżnienie to sprawiło, że zaczęto ją szufladkować i pomijać przy obsadzaniu wielu ról, także w teatrze.

Oscar ma wiele wad. I nie dostajesz żadnych pieniędzy. Mogliby ci dać chociaż kilka szylingów – żartowała.