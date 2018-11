Najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie kariery. "Po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa" - napisała na Facebooku Radwańska.

Agnieszka Radwańska podkreśliła, że na jej decyzję miała wpływ sytuacja zdrowotna / Piotr Nowak / PAP

"Kochani, Pragnę podzielić się z Wami jedną z moich najważniejszych życiowych decyzji. W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji. Odkładam rakietę i żegnam się z tourem, ale nie z tenisem. Tenis jest i zawsze będzie pełnił w moim życiu wyjątkową rolę. Czas na nowe wyzwania, nowe pomysły, mam nadzieję równie ekscytujące jak te na korcie. Ufam, że na przestrzeni tych wszystkich lat godnie reprezentowałam nasz kraj na całym świecie oraz dostarczałam Wam wszystkim wielu emocji, wrażeń i radości. Wasze wsparcie, miłe słowa oraz wiara w moje zwycięstwa były ze mną na każdym meczu i za to serdecznie i z głębi serca Wam dziękuję. Dziękuję za każdą nieprzespaną noc spędzoną przed telewizorem oraz za wszystkie tytuły Fan Favorite - to dla mnie zaszczyt i najlepsza nagroda za ciężką pracę. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną na dobre i na złe, rodzicom, siostrze, mojemu najlepszemu teamowi: Dawidowi, Tomkowi, Krzyśkowi, Jasonowi, moim sponsorom i partnerom - zawsze będę wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Aga"

W trakcie swojej kariery Radwańska dotarła do finału Wimbledonu w 2012 roku, dwukrotnie dotarła do półfinałów Australia Open (2014,2016), a w 2013 zagrała w ćwierćfinale French Open. W sumie wygrała 20 turniejów WTA. W 2015 triumfowała w kończącym sezon turnieju WTA Finals. W rankingu WTA najwyżej dotarła do drugiego miejsca. Reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w 2012 w Pekinie.



Frystenberg: Dzięki Radwańskiej tenis w Polsce bardzo się rozwinął

Decyzję Agnieszki Radwańskiej skomentował Mariusz Frystenberg. Ostatnie dwa lata walczyła ze sobą, miała dużo przerw, nękało ją dużo kontuzji i to też jest wyniszczające nie tylko psychicznie, ale przede wszystkim fizycznie. Dochodzi do takiej sytuacji - o czym mogę powiedzieć z własnego doświadczenia- że nie można trenować tak, jak się chce. Jest to zawodniczka, która była numer dwa na świecie, czuła, że jej forma i tenis idzie w dół - mówił w rozmowie z Patrykiem Serwańskim Mariusz Frystenberg.

Były tenisista podkreślił pod jak wielką presją była Radwańska. Gra się z młodszymi zawodniczkami, które nie zwalniają tempa, ciągle jest presja. Ona wiedziała, że niektóre mecze - a może nawet większość - które przegrała w ostatnim czasie w normalnych warunkach by wygrała, a tutaj zdarzają się różne kontuzje i okazuje się, że pokonują ją zawodniczki niżej notowane. To też działa na psychikę to i brak możliwości treningu, poczucia spełnienia treningowego jest dla zawodnika wypalający. Ile można tak wytrzymać? Tak wyglądały ostatnie dwa lata Agnieszki i nie dziwię się, że zdecydowała się na ten krok - stwierdził Mariusz Frystenberg.

Deblista przyznał, że Agnieszka Radwańska jest jednym z niewielu polskich sportowców o globalnej rozpoznawalności. Rzeczywiście takich sportowców mamy niewiele. Jest Robert Lewandowski, Marcin Gortat - ja nazywam takich ludzi naszym bohaterem narodowy. Muszę przyznać, że kiedy wchodziła do pierwszej setki, to ja jej nie wróżyłem takich sukcesów jakie osiągnęła. Miała dużo słabości, ale przez technikę, treningi, mocną głowę, pracowitość i poukładanie osiągnęła to, co osiągnęła. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Dzięki jej osobie tenis poszedł w Polsce bardzo się rozwinął. Uważam - patrząc z boku - że pokolenie, które wychowało się na "Isi" Radwańskiej zacznie osiągać sukcesy za kilka lat - stwierdził.

Frystenberg podkreślił też, że pokolenie tenisistów, które wychowało się na sukcesach "Isi" będzie grało "na zupełnie innym poziomie" niż bywało to dotychczas w przypadku polskich tenisistów.



(nm)