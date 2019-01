"Płacimy dobrze, ale wymagamy także bardzo dużo" - mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodaje, że jest jest za jawnością płac, ale prawo nie pozwala na ujawnienie zarobków. "Ustawę o jawności wynagrodzeń w NBP podpisze obydwoma rękoma; ale trzeba tej ustawy, żebym mógł to zrobić" - podkreślił.

Prezes NBP Adam Glapiński / Darek Delmanowicz / PAP

Adam Glapiński podczas konferencji prasowej odniósł się też w ostrych słowach do wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, który pytał "jakie kompetencje przemawiają za tak szokującym poziomem zarobków współpracownic Glapińskiego".



Za bardzo nie słucham politycznych wypowiedzi, natomiast jakby to zręcznie powiedzieć, eufemistycznie co do pana premiera Gowina (...): Radziłbym panu Gowinowi, żeby dwa razy wziął głęboki oddech zanim się wypowiada na temat NBP. Jedna z największych, dobrych tradycji w Polsce - zapisana zresztą w odpowiednim piśmiennictwie prawnym jest taka, że NBP i rząd to są całkowicie odrębne instytucje. I świętą tradycją jest, że przedstawiciele NBP-u nie komentują prac rządu i ministrów, np. reformy szkolnictwa wyższego i pan Gowin też powinien dwa razy wziąć głęboki oddech, a jak to nie pomoże, to zimny prysznic - powiedział Glapiński.



Szef NBP zbulwersowany "atakiem na współpracowniczki"

Szef NBP mówi również, że jest zbulwersowany atakiem na swoje współpracowniczki. Na dwie panie dyrektor - Martynę Wojciechowską i Kamilę Sukiennik - podkreśla Glapiński. Szczególnie się uczepiono dwóch pań dyrektor. (...) Z nieznanych mi powodów. Z powodu ich może wyglądu, czy czegoś innego. Haniebne, brutalne, prymitywne, seksistowskie pastwienie się nad dwoma matkami, nad ich dziećmi, które chodzą do szkoły i przedszkola, nad ich mężami, nad ich rodzicami. Wszyscy są w Warszawie szalenie zbulwersowani - mówi.

Zapowiada też, że będzie bronił współpracownic. Twierdzi również, że zarabiają tyle ile inni dyrektorzy, a nie 65 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast średnia dyrektorska to 36-37 tysięcy złotych.

Martyna Wojciechowska jest wśród czternastu dyrektorów w NBP, którzy zarabiają podobnie - mówi szef NBP.

Ile zarabiają współpracowniczki prezesa NBP?

Pod koniec grudnia "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracowniczkach prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa Narodowego Banku Polskiego Kamili Sukiennik. Ujawniono wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. złotych.



Według naszych informacji awans dyrektorski dostała w sierpniu 2016 roku. Porównując jej oświadczenia majątkowe sprzed awansu i po nim oszacowaliśmy, że po podwyżce w sierpniu zarabia ok. 65 tys. miesięcznie wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami. Dla porównania - były prezes NBP Marek Belka dostawał w sumie ok. 57 tys. zł miesięcznie - napisała "GW". Według najnowszych doniesień medialnych pensja Wojciechowskiej wynosić może nawet ok. 80 tys. zł miesięcznie.