Szpitale muszą udowodnić, że są szpitalami i odesłać faktury do firm energetycznych. Faktury, które wcześniej te same firmy wystawiły - szpitalom. Tak w praktyce wygląda nowe rozporządzenie do ustawy o cenach prądu dotyczące m.in. małych firm, czy szpitali. "To absurdalna sytuacja. Zbędna biurokracja" - mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Mikos wicedyrektor placówki im. Józefa Dietla w Krakowie.

