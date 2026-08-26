Krwawy Księżyc nadciąga. Kiedy i gdzie obserwować zaćmienie?

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Już w nocy z czwartku 27 sierpnia na piątek 28 sierpnia 2026 roku czeka nas kolejne astronomiczne wydarzenie. Tym razem będzie to częściowe zaćmienie Księżyca, które - choć nie tak spektakularne jak całkowite - z pewnością przyciągnie uwagę miłośników nocnych obserwacji. Sprawdź, kiedy i jak najlepiej oglądać to zjawisko.

Sierpień pod znakiem astronomicznych atrakcji

Sierpień 2026 roku obfituje w niecodzienne zjawiska na niebie. Zaledwie dwa tygodnie temu mogliśmy podziwiać zaćmienie Słońca oraz Perseidy, czyli „spadające gwiazdy”. Teraz czas na kolejną gratkę dla fanów astronomii - częściowe zaćmienie Księżyca.

W nocy z czwartku 27 sierpnia na piątek 28 sierpnia mieszkańcy niemal całego świata będą mogli podziwiać tzw. krwawy Księżyc.

„Krwawy Księżyc” widoczny na całym świecie

Zaćmienie Księżyca, które rozpocznie się wieczorem 27 sierpnia i potrwa aż do wczesnych godzin porannych 28 sierpnia, będzie można obserwować w Europie, Afryce, obu Amerykach oraz zachodniej Azji.

Przez ponad pięć godzin - dokładnie 5 godzin i 38 minut - cień Ziemi zakryje aż 96 proc. powierzchni Księżyca. To sprawi, że tarcza naszego satelity nabierze charakterystycznej, głęboko czerwonej barwy.

Kiedy w Polsce będzie można obserwować zaćmienie Księżyca?

W Polsce zaćmienie Księżyca rozpocznie się w piątek 28 sierpnia tuż przed świtem, około godziny 4:30. Największa faza zaćmienia przypadnie na 6:12, jednak wtedy Księżyc będzie już nisko nad zachodnim horyzontem, a w wielu miejscach w Polsce słońce zdąży już wzejść.

Jak i gdzie oglądać zaćmienie?

Zaćmienie Księżyca najlepiej obserwować z otwartego terenu, gdzie nic nie zasłania widoku nisko nad zachodnim horyzontem. Idealne będą wzniesienia, wysokie punkty widokowe lub miejsca z odsłoniętą linią horyzontu.

W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca, obserwacja Księżyca nie wymaga żadnych filtrów ochronnych - zjawisko jest całkowicie bezpieczne dla wzroku. Warto jednak zabrać ze sobą lornetkę lub teleskop, by lepiej dostrzec szczegóły powierzchni srebrnego globu i śledzić, jak cień Ziemi przesuwa się po jego tarczy.

Skąd bierze się czerwona barwa Księżyca?

Podczas zaćmienia Księżyc może przybrać niezwykłe, czerwone lub pomarańczowe odcienie. To efekt przechodzenia światła słonecznego przez atmosferę Ziemi. Krótsze fale - niebieskie i fioletowe - są rozpraszane, a dłuższe, czerwone, docierają dalej i oświetlają Księżyc. To zjawisko, zwane rozpraszaniem Rayleigha, sprawia, że podczas zaćmienia Księżyc nie znika całkowicie, lecz świeci „krwawym” blaskiem.

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