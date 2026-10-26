„Twarz ferrytynowa” - hit czy mit? Lekarze nie mają wątpliwości

„Nie jesteś brzydka, po prostu masz niski poziom ferrytyny”
Ferrytyna to białko magazynujące żelazo w organizmie. Jej niski poziom może wskazywać na niedobory żelaza w organizmie. Efektem tego najczęściej jest anemia.
Określenie „twarz ferrytynowa” zyskało dużą popularność w mediach społecznościowych. Filmy o „twarzy ferrytynowej” często zachęcają widzów do poszukiwania objawów – od cieni pod oczami i bladej skóry po suche usta, przerzedzające się włosy i łamliwe paznokcie – i porównywania ich ze swoim własnym wyglądem. Nie jesteś brzydka, po prostu masz niski poziom ferrytyny – mówi jeden z autorów takich filmów.
Aby stwierdzić niedobór żelaza, konieczne są badania
Lekarze twierdzą jednak, że sam wygląd nie jest wystarczającym dowodem na niedobór żelaza, a te objawy mogą być oznakami innych schorzeń. Niemożliwe jest też określenie poziomu ferrytyny u kogoś na podstawie wyglądu jego twarzy. Osoby cierpiące na znaczną anemię mogą być blade, a zmęczenie może przyczyniać się do powstawania cieni pod oczami, ale te wizualne oznaki są subiektywne i niewiarygodne.
Aby stwierdzić niedobór żelaza, konieczne są badania. Są ważne nie tylko w celu potwierdzenia niedoboru żelaza, ale także, by ustalić jego przyczyny i zaplanować leczenie.
Jak uzupełniać niedobory żelaza?
Niedobór żelaza jest powszechnie leczony doustnymi preparatami żelaza. Tabletki z żelazem najlepiej przyjmować rano na pusty żołądek. Należy unikać picia herbaty lub kawy w tym czasie, ponieważ mogą one hamować wchłanianie żelaza.
Żelazo można również pozyskać w sposób naturalny z produktów spożywczych, takich jak mięso, fasola, soczewica, zielone warzywa liściaste i wzbogacane zboża.
Należy pamiętać, że przyjmowanie suplementów żelaza bez postawienia diagnozy może być szkodliwe, a leczenie na własną rękę może opóźnić zbadanie problemu podstawowego.