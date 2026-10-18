Sok z żurawiny nie działa tak samo na każdą kobietę. Naukowcy wyjaśniają dlaczego

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Sok żurawinowy od lat uchodzi za naturalną broń w walce z bólami pęcherza, jednak rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana. Najnowsze badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców ujawnia zaskakującą prawdę: ten popularny napój po prostu nie działa u każdej kobiety. O tym, czy żurawina przyniesie Ci ulgę, decyduje ukryty szczegół w Twoim organizmie.

Domowy hit na infekcje, który… nie zawsze działa

Sok żurawinowy jest znany przede wszystkim ze swojego potencjalnego działania ochronnego przed zakażeniami pęcherza moczowego. Wielu lekarzy i farmaceutów poleca go kobietom, które zmagają się z nawracającymi infekcjami dróg moczowych.

Jednak wyniki badań nad skutecznością żurawiny były dotąd niejednoznaczne – niektóre wykazywały wyraźne korzyści, inne nie potwierdzały żadnego efektu.

Eksperyment, który obalił mit uniwersalności

Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Florydy na grupie 152 zdrowych kobiet w wieku od 21 do 65 lat rzuca nowe światło na tę kwestię. Uczestniczki przez dziesięć dni powstrzymywały się od spożywania żurawiny i innych roślinnych składników, po czym oddały próbki moczu. Następnie przez cztery dni piły codziennie prawie 300 mililitrów niesłodzonego soku żurawinowego.

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Tylko część kobiet zyskuje tarczę ochronną

W laboratorium naukowcy analizowali, jak mocz uczestniczek badania wpływa na zdolność bakterii jelitowych do przyczepiania się do komórek pęcherza moczowego. Ten mechanizm uznawany jest za kluczowy w rozwoju infekcji układu moczowego.

Okazało się, że u 40 z 150 kobiet, które ukończyły badanie, mocz po spożyciu soku żurawinowego wykazywał wyraźnie większą skuteczność w zapobieganiu przyczepianiu się bakterii. U pozostałych uczestniczek nie zaobserwowano znaczącej zmiany.

Wyniki sugerują, że sok żurawinowy nie działa w ten sam sposób u wszystkich kobiet.

Żurawina na pęcherz? To zależy od... Twojego moczu / Shutterstock

Klucz ukryty w organizmie. Kto zyska najwięcej?

Analiza wykazała, że już przed rozpoczęciem badania istniały różnice w naturalnych właściwościach ochronnych moczu u poszczególnych kobiet. U niektórych mocz z natury lepiej utrudniał przyczepianie się bakterii do ścian pęcherza.

Co ciekawe, najbardziej skorzystały na spożywaniu soku żurawinowego te kobiety, których mocz początkowo wykazywał słabsze działanie ochronne. W tej grupie pozytywną reakcję odnotowano u około 34 procent uczestniczek. Natomiast u kobiet, których mocz już wcześniej był bardziej odporny na atak bakterii, efekt pojawił się tylko u około 19 procent.

Zagadka metabolizmu. Co to oznacza w praktyce?

Dalsze analizy wykazały, że różnice w reakcji na sok żurawinowy mogą być związane z określonymi produktami przemiany materii obecnymi w moczu. Naukowcy sugerują, że to właśnie indywidualne cechy metaboliczne mogą wpływać na skuteczność żurawiny w zapobieganiu infekcjom. Jednak dokładny mechanizm tego zjawiska wymaga dalszych badań.

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Warto podkreślić, że w badaniu nie analizowano rzeczywistych przypadków zakażenia pęcherza moczowego, a jedynie sprawdzano laboratoryjnie, jak zmienia się zdolność moczu do blokowania przyczepiania się bakterii. Brak również grupy kontrolnej, która nie spożywała soku żurawinowego. Dlatego wyniki należy traktować jako wskazówkę, a nie ostateczny dowód skuteczności.

Co oznacza to dla kobiet sięgających po sok żurawinowy?

Odkrycia naukowców mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego nie wszystkie kobiety odczuwają korzyści płynące z picia soku żurawinowego. Wyniki podkreślają, jak ważne są indywidualne predyspozycje organizmu oraz różnice metaboliczne. Choć sok żurawinowy może być pomocny, szczególnie u kobiet bardziej podatnych na infekcje, nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich.

Naukowcy zapowiadają dalsze badania, które mają na celu dokładniejsze zrozumienie mechanizmu działania żurawiny oraz znalezienie sposobów na skuteczniejsze zapobieganie zakażeniom układu moczowego.