Roztrzaskały giganta na strzępy. Pierwsze takie nagranie z udziałem orek

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Zaskakujące odkrycie biologów morskich odsłania nieznane dotąd oblicze orek. W trakcie badań w Zatoce Kalifornijskiej uwieczniono niezwykłą współpracę stada, które po zabiciu jednej z największych ryb świata, zaczęło rozbijać jej ciało z niespotykaną siłą. Czy to brutalna zabawa, czy może genialna strategia ułatwiająca karmienie młodych osobników? Nowe badanie rzuca zupełnie nowe światło na relacje społeczne tych drapieżników.

Eksplozja w oceanie

Orki, czyli największe przedstawicielki rodziny delfinowatych, słyną z wyrafinowanych i zróżnicowanych strategii łowieckich. W Zatoce Kalifornijskiej naukowcy byli świadkami zachowania, które nie było dotąd opisane w literaturze naukowej. Podczas dwóch niezależnych obserwacji zarejestrowano, jak orki współpracują, by rozbić martwego mola (ryba znana także jako samogłów – red.) na drobne kawałki.

W lipcu 2024 roku zespół badaczy kierowany przez dr Kathryn Ayres zaobserwował, jak samica orki trzymała ogromnego samogłowa za płetwę, podczas gdy inny członek stada z impetem uderzył w rybę, powodując dosłownie eksplozję jej tkanek.

​Orki zatopiły 15-metrowy jacht w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej To już kolejny taki atak morskich ssaków w tym rejonie. Eksperci uważają, że grupa orek, która taranuje statki na tych wodach, liczy około 15 osobników. Badacze mają kilka hipotez dotyczących przyczyn takiego zachowania zwierząt.

Dwa metry i dwie tony żywej wagi

Samogłów, nazywany także molą, to jedna z największych ryb świata. Może osiągać ponad trzy metry długości i ważyć nawet do dwóch ton. Choć większość życia spędza na różnych głębokościach, często wynurza się na powierzchnię, by odpocząć, zregenerować siły lub pozbyć się pasożytów. To właśnie wtedy staje się łatwym celem dla drapieżników.

W Zatoce Kalifornijskiej samogłowy są często ofiarą orek. Obserwowane zdarzenia miały miejsce w odstępie nieco ponad roku. W obu przypadkach orki najpierw zabijały mola, a następnie rozpoczynały niezwykły rytuał rozbijania jego ciała.

Wspólny obiad czy lekcja dla młodych?

Zarejestrowane zachowanie orków polegało na tym, że jedna z nich stabilizowała martwego mola, a druga – z dużą siłą – uderzała w niego, rozbijając go na drobne części. W efekcie młode orki mogły łatwiej spożywać mniejsze fragmenty mięsa, podczas gdy dorosłe konsumowały większe części. Drobne kawałki pozostawały niespożyte.

Orki często rozrywają ofiary na kawałki i dzielą się nimi z innymi członkami grupy, w tym z młodymi i młodocianymi – podkreśla dr Ayres. Taka forma współpracy wpisuje się w znane nauce strategie inwestycji rodzicielskiej u tych drapieżników.

Mordercza rozrywka pod powierzchnią

Naukowcy nie wykluczają jednak, że spektakularne roztrzaskanie mola mogło mieć także inne znaczenie. Orki znane są z tego, że bawią się swoimi ofiarami – podrzucają je czy wykorzystują do zabaw społecznych. Uderzanie w martwego mola z taką siłą mogło być więc nie tylko sposobem na podział pokarmu, ale również formą rozrywki.

Szkoci uczą wieloryby pływać Szkoci uczą wieloryby pływać. To cel akcji, która ma zapobiec w przyszłości tragicznym wypadkom, w których giną te ssaki.

Ukryte korzyści dla zdrowia orek

Fragmentacja ciała mola ma także potencjalne znaczenie ekologiczne. Skóra samogłowa pokryta jest żelatynową warstwą i unikalnym mikrobiomem. Rozbicie tkanek powoduje rozprzestrzenianie się tych mikroorganizmów w wodzie, co może wpływać na skład składników odżywczych i mikrobiom orek. Być może przynosi to korzyści odżywcze lub pomaga w regulacji układu odpornościowego.

Badacze podkreślają, że do pełnego zrozumienia tego zachowania niezbędne są dalsze obserwacje.