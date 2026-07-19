Ocet jabłkowy naprawdę odchudza? Naukowcy zbadali efekty i ostro tonują nastroje

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Ocet jabłkowy od lat króluje w mediach społecznościowych jako tani i naturalny pogromca tłuszczu. Choć internetowi influencerzy oraz producenci suplementów obiecują spektakularne efekty, prawda naukowa okazuje się znacznie mniej kolorowa. Najnowsze analizy ekspertów medycznych czarno na białym pokazują, na jaki spadek wagi możemy realnie liczyć i dlaczego głośne badania, które zachwyciły sieć, zostały oficjalnie wycofane.

Ocet jabłkowy na odchudzanie – co mówią badania?

Ocet jabłkowy jest często przedstawiany jako prosty sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i poprawę zdrowia metabolicznego. Tymczasem, jak wynika z najnowszych metaanaliz naukowych, regularne spożywanie tego produktu – najczęściej w ilości około 30 ml dziennie przez okres do 12 tygodni – wiąże się jedynie z nieznacznym, choć statystycznie istotnym, spadkiem masy ciała oraz wskaźnika BMI u osób z nadwagą, otyłością lub cukrzycą typu 2. Naukowcy podkreślają jednak, że „dowody dotyczące jego skuteczności w odchudzaniu pozostają ograniczone i obarczone problemami metodologicznymi”.

Dietetyczka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr nauk o zdrowiu Małgorzata Słoma-Krześlak, wskazuje, że pewność tych wyników jest niewielka.

Ocet jabłkowy może obniżać stężenie glukozy na czczo u osób z cukrzycą typu 2. Pewność dowodów dotyczących stężenia glukozy na czczo oceniono jako umiarkowaną, a analiza zależności dawka–odpowiedź sugerowała większy efekt przy wyższych dawkach, choć wyniki poszczególnych modeli statystycznych nie były w pełni spójne. W przypadku hemoglobiny glikowanej pewność dowodów oceniono jako niską.

Kontrowersje wokół badań nad octem jabłkowym

Jednym z problemów w ocenie skuteczności octu jabłkowego są także kontrowersje dotyczące jakości badań naukowych. Jak zauważa dr Słoma-Krześlak, jedna z najnowszych metaanaliz uwzględniała badanie, które w 2025 roku zostało wycofane z czasopisma naukowego z powodu poważnych zastrzeżeń dotyczących wiarygodności danych. Chodzi o szeroko cytowane badanie z 2024 roku, które opisywało duże efekty odchudzające u młodzieży, a które zostało formalnie wycofane po ujawnieniu nieprawidłowości.

To ważna lekcja: pojedyncze, chętnie udostępniane w mediach społecznościowych badanie nie jest dowodem samym w sobie, a rzetelna ocena naukowa wymaga czasu i krytycznej analizy metodologii – podkreśla dietetyczka.

Schudnij choć trochę, a Twoja tkanka tłuszczowa naprawdę może "zapomnieć" o otyłości Utrata wagi to nie tylko poprawa wyglądu czy samopoczucia - to przede wszystkim szereg korzyści zdrowotnych, które mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego organizmu. Dotychczas naukowcy wiedzieli, że zrzucenie zbędnych kilogramów zmniejsza…

Obecnie nie ma wiarygodnych badań klinicznych oceniających skuteczność żelek z octem jabłkowym – popularnych suplementów reklamowanych jako alternatywa dla tradycyjnego płynu. Dostępne dowody dotyczą wyłącznie płynnego octu oraz, w jednym przypadku, kapsułek. Skład takich suplementów bywa bardzo zróżnicowany, a producenci często nie podają rzeczywistej zawartości kwasu octowego, co uniemożliwia porównanie ich z dawkami stosowanymi w badaniach. Dodatkowo, żelki mogą zawierać cukier lub substancje słodzące.

Picie octu jabłkowego – skutki uboczne i przeciwwskazania

Eksperci przypominają również o możliwych działaniach niepożądanych związanych ze spożywaniem octu jabłkowego. Nierozcieńczony produkt może podrażniać błony śluzowe oraz prowadzić do erozji szkliwa zębów. Osoby przyjmujące insulinę, leki wywołujące hipoglikemię lub wpływające na gospodarkę potasową powinny skonsultować regularne stosowanie octu jabłkowego z lekarzem lub farmaceutą.

Jak skutecznie schudnąć bez drastycznych metod?

Podsumowując, ocet jabłkowy nie jest metodą leczenia otyłości ani cukrzycy i nie powinien zastępować zdrowej diety, regularnej aktywności fizycznej ani farmakoterapii.

Dostępne wyniki badań nie potwierdzają jednak spektakularnych efektów przypisywanych temu produktowi – podkreśla dr Małgorzata Słoma-Krześlak.

Zanim zdecydujemy się na włączenie octu jabłkowego do codziennej diety, warto zachować zdrowy rozsądek i skonsultować się z profesjonalistą. Wciąż najskuteczniejszą metodą walki z nadwagą i cukrzycą pozostaje zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna.