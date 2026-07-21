Nowy gatunek w Europie? Oddzielił się 2 mln lat temu

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Hiszpańscy biolodzy chcą uznania królika iberyjskiego za nowy gatunek, odrębny od królika europejskiego. Ich zdaniem, oddzieliły się one od siebie genetycznie około 2 mln lat temu. Jakie cechy różnią te zwierzęta?

Co wyróżnia króliki iberyjskie?

Jak przekazał Rafael Villafuerte, biolog z Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC), królik iberyjski posiadający status podgatunku (Oryctolagus algirus) to w rzeczywistości odrębny gatunek niż królik europejski (Oryctolagus cuniculus).

Naukowiec cytowany w poniedziałek przez regionalną gazetę „Diario de Leon” zaznaczył, że królik iberyjski różni się od europejskiego kilkoma cechami: jest mniejszy, mniej przystosowany do życia na terenach ludzkiej aktywności, a także powoduje mniej szkód. Dodał, że mięso obu gatunków różni się smakiem.

Gatunki oddzieliły się od siebie 2 mln lat temu

Autorzy studium wskazali na fakt, że region Leonu jest w rzeczywistości granicą pomiędzy populacjami obu gatunków królika. Szacują, że oddzieliły się one od siebie genetycznie około 2 mln lat temu.

Studia hiszpańskich badaczy dowodzą, że do izolacji gatunków doszło poprzez powstanie dwóch „polodowcowych obszarów schronienia”. Króliki iberyjskie znalazły się w rejonie Zatoki Kadyksu, na południowym zachodzie półwyspu, króliki europejskie zaś w rejonie doliny rzeki Ebro, na północnym wschodzie. Z czasem obszar ich występowania ulegał zmianom.

Granica występowania gatunków

Rafael Villafuerte wyjaśnił, że w Hiszpanii najpowszechniejsza obecność królika iberyjskiego występuje obecnie we wspólnotach autonomicznych Kastylii i Leonu oraz Estremadury.



Biolog podkreślił, że Półwysep Iberyjski jest domem dla dwóch gatunków królika. Dodał, że różnice w geograficznym występowaniu obu gatunków zostały opisane przez niego i biologów z CSIC w artykule opublikowanym w tym roku na łamach naukowego pisma „Biological Conservation”.

„Granica kontaktu obu gatunków występuje dziś w sposób wyraźny na linii biegnącej przez Półwysep Iberyjski z północnego zachodu na południowy wschód” – dodał Villafuerte.

Populacja królika iberyjskiego spada

Obserwacje hiszpańskich naukowców potwierdzają biolodzy z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. w tym drugim kraju występuje współcześnie liczna populacja królików iberyjskich.



Cytowani przez lizboński dziennik „Publico” biolodzy z Portugalii odnotowali, że gatunek królika iberyjskiego żyje dziś w naturalnych warunkach tylko w tym kraju, zaś w Hiszpanii jedynie w jej zachodnich prowincjach.



Wskazali, że królik iberyjski jest mniejszy i lżejszy od europejskiego i średnio rodzi mniejsze mioty. Populacja tego pierwszego gatunku – jak twierdzą naukowcy – spada, podczas gdy liczebność królika europejskiego utrzymuje się od lat na stabilnym poziomie.