Może ograniczać przerzuty nowotworów. Niezwykłe działanie viagry

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Viagra, znana na całym świecie jako lek na zaburzenia erekcji, może w przyszłości odegrać w medycynie zupełnie nową rolę. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Weizmann Institute of Science w Izraelu sugerują, że substancja czynna tego leku, sildenafil może skutecznie ograniczać zdolność komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w walce z jedną z najgroźniejszych cech nowotworów, ich zdolnością do rozprzestrzeniania się w organizmie. Pisze o tym czasopismo "Cancer Research".

Sildenafil, pierwotnie opracowany jako lek na nadciśnienie i dusznicę bolesną, od lat 90. ubiegłego wieku jest stosowany głównie w leczeniu zaburzeń erekcji. Jednak badania prowadzone pod kierunkiem prof. Ayelet Erez wykazały, że lek ten może mieć także inne, nieoczekiwane właściwości. Zespół naukowców odkrył, że sildenafil wpływa na metabolizm cholesterolu w komórkach nowotworowych, ograniczając ich zdolność do wykorzystywania tego związku.

Cholesterol jest kluczowym składnikiem błon komórkowych i odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie powstawania przerzutów. Komórki nowotworowe, które chcą oderwać się od guza pierwotnego i rozprzestrzenić się po organizmie, potrzebują dużych ilości cholesterolu. Ograniczenie dostępu do tego składnika utrudnia im migrację i kolonizację odległych narządów.

Mechanizm działania sildenafilu polega na blokowaniu enzymu fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), co prowadzi do wzrostu stężenia cząsteczki sygnałowej cGMP. Dotychczas wiadomo było, że podwyższone poziomy cGMP rozszerzają naczynia krwionośne, co poprawia ukrwienie i jest wykorzystywane w leczeniu zaburzeń erekcji. Jednak zespół prof. Erez wykazał, że cGMP wiąże się także z białkiem odpowiedzialnym za transport cholesterolu wewnątrz komórek. W efekcie cholesterol zostaje uwięziony w lizosomach, niewielkich organellach komórkowych i staje się niedostępny dla komórek nowotworowych.

[image:200928952|Tkanka raka piersi pod wpływem sildenafilu. Cholesterol (zielony) jest uwięziony w lizosomach, co uniemożliwia dostęp komórkom nowotworowym. Jądra komórkowe są pokazane na fioletowo. Fot. Weizmann Institute of Science / materiały prasowe

Naukowcy zwrócili również uwagę na potencjalnie jeszcze silniejsze działanie, gdy sildenafil jest stosowany równocześnie ze statynami, popularnymi lekami obniżającymi poziom cholesterolu we krwi. Statyny ograniczają produkcję nowego cholesterolu w organizmie, a w połączeniu z Viagrą mogą skutecznie pozbawić komórki nowotworowe zarówno dostępu do już istniejącego, jak i nowo syntetyzowanego cholesterolu. Takie połączenie może znacząco utrudnić powstawanie przerzutów.

Co ważne, odkrycia izraelskich naukowców zostały potwierdzone na kilku poziomach. Badania prowadzono nie tylko na myszach z nowotworami, jak i na hodowlach komórek nowotworowych pochodzących od pacjentów. Dodatkowo przeanalizowano jeszcze dane medyczne z ostatnich 20 lat, obejmujące około 5 milionów członków Clalit Health Services, ubezpieczalni która obejmuje opieką zdrowotną ponad połowę populacji Izraela. Analiza statystyczna wykazała, że pacjenci onkologiczni przyjmujący sildenafil, zwłaszcza w połączeniu ze statynami, mieli istotnie lepsze wskaźniki przeżycia niż osoby, które nie stosowały tych leków.

Prof. Ayelet Erez podkreśla, że odkrycie nowego szlaku biologicznego, łączącego sygnalizację komórkową z regulacją cholesterolu, może mieć ogromne znaczenie dla przyszłych terapii przeciwnowotworowych. Wyniki badań sugerują, że skuteczność leczenia raka zależy nie tylko od mutacji w komórkach nowotworowych, ale także od ogólnego stanu metabolicznego pacjenta i leków, które przyjmuje on z innych powodów.

Dr Yarden Ariav i Prof. Ayelet Erez, fot. Weizmann Institute of Science / materiały prasowe

Nasze badania pokazują, jak ważne jest całościowe podejście do leczenia pacjenta onkologicznego, nie tylko skupienie się na samym nowotworze, ale także na całym organizmie i współistniejących schorzeniach - podkreśla prof. Erez.

Viagra od momentu wprowadzenia na rynek w 1998 roku była wykorzystywana przez około 90 milionów mężczyzn na całym świecie. Statyny stosuje obecnie ponad 200 milionów osób. Odkrycie, że tak powszechnie stosowane leki mogą mieć dodatkowe, korzystne działanie w leczeniu nowotworów, otwiera nowe możliwości dla medycyny. Potrzebne są jednak dalsze badania kliniczne, które pozwolą potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo takiej terapii u pacjentów z różnymi typami nowotworów.