Kosmiczny spektakl na koniec wakacji. Rój Aurygidów rozświetli nocne niebo

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Już wkrótce czeka nas wyjątkowe widowisko na nocnym niebie. 1 września swoje maksimum osiągnie rój meteorów zwanych Aurygidami. Sprawdź, gdzie i kiedy najlepiej wypatrywać „spadających gwiazd” oraz skąd wzięła się nazwa tego niezwykłego roju.

Miłośnicy astronomii i wszyscy ci, którzy lubią patrzeć w gwiazdy, mają powód do radości. Od 28 sierpnia na niebie można obserwować rój meteorów Aurygidów. Najwięcej „spadających gwiazd” pojawi się w nocy z 31 sierpnia na 1 września – wtedy właśnie przypada maksimum aktywności tego roju. Kosmiczny spektakl potrwa do 5 września.

Skąd pochodzą Aurygidy?

Aurygidy to meteory, które wydają się wybiegać z tzw. radiantu, jednego punktu na niebie, znajdującego się w gwiazdozbiorze Woźnicy (Auriga). Stąd właśnie pochodzi nazwa tego roju. Źródłem Aurygidów jest kometa C/1911 N1 (Kiess).

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Ile meteorów zobaczymy?

Według „Almanachu astronomicznego na rok 2026” wydanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, podczas maksimum można spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Najlepsze warunki do obserwacji będą w drugiej połowie nocy, kiedy radiant znajdzie się wysoko nad horyzontem.

Warto jednak pamiętać, że Aurygidy to bardzo szybkie meteory – ich prędkość dochodzi do 66 km/s. Po przelocie zostawiają na niebie świetliste ślady, które przez chwilę można podziwiać gołym okiem.

Jasny Księżyc utrudni obserwacje

Niestety, w tym roku warunki do obserwacji nie będą idealne. Księżyc jest krótko po pełni i odbite przez niego światło może utrudniać dostrzeżenie słabszych meteorów. Mimo to warto spróbować – szczególnie poza miastem, gdzie niebo jest mniej zanieczyszczone światłem.

Zwiększoną aktywność tego roju notowano w latach 1935, 1986, 1994 i 2019.