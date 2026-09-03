Kiedy kobiety najczęściej sięgają po luksusowe marki?

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Czy cykl płodności może wpływać na nasze codzienne wybory zakupowe? Najnowsze badania naukowców z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, wskazują, że tak. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "PLOS One" sugerują, że w czasie owulacji kobiety wykazują wyraźnie większą skłonność do sięgania po luksusowe produkty, zwłaszcza te, które są widoczne dla otoczenia.

Konsumenci na całym świecie wydają miliardy dolarów na dobra luksusowe, od ubrań i akcesoriów znanych marek, przez biżuterię, aż po samochody. Takie zakupy bardzo często mają na celu nie tylko zaspokojenie własnych potrzeb, ale także sygnalizowanie statusu społecznego i prestiżu. Kobiety stanowią niemal połowę klientów rynku dóbr luksusowych, a jednym z powodów sięgania po ekskluzywne produkty jest chęć komunikowania swojej pozycji społecznej. Nowe badania prowadzone przez zespół Aekyoung Kim z Jeonbuk National University wskazują jednak, że motywacje kobiet mogą być jeszcze bardziej złożone.

Autorzy pracy postanowili sprawdzić hipotezę, że w okresie zwiększonej płodności, czyli w fazie owulacyjnej, kiedy poziom estrogenu jest najwyższy, kobiety mogą wykazywać większą skłonność do eksponowania luksusu, by zwrócić na siebie uwagę potencjalnych partnerów.

Naukowcy przeprowadzili trzy niezależne badania z udziałem kobiet, które nie stosowały hormonalnej antykoncepcji. W pierwszym z nich 70 studentek poproszono o narysowanie logo znanych marek luksusowych, takich jak Gucci, Chanel czy Louis Vuitton. Okazało się, że w fazie owulacyjnej uczestniczki rysowały znacznie większe logotypy, niż w innych fazach cyklu. Sugeruje to, że w tym okresie kobiety preferują bardziej widoczne oznaki luksusu.

W drugim badaniu wzięło udział blisko 1,5 tysiąca kobiet. Uczestniczki odpowiadały na pytania dotyczące chęci zakupu produktów luksusowych i nieluksusowych, zarówno do użytku publicznego, jak i prywatnego. Wyniki były jednoznaczne, kobiety w fazie owulacyjnej deklarowały większą chęć zakupu luksusowych dóbr, ale tylko wtedy, gdy miały być one używane publicznie. To właśnie widoczność produktu okazała się kluczowa.

Trzecie badanie objęło 966 uczestniczek. Kobiety miały wybrać między bonem o wartości 100 dolarów do wykorzystania w luksusowej lub zwykłej marce. W fazie owulacyjnej częściej wybierały bon do sklepu z luksusowymi produktami. Co ciekawe, gdy uczestniczki przeczytały informację, że mężczyźni nie zwracają uwagi na markowe ubrania kobiet, ich zainteresowanie luksusowymi produktami spadło, nawet w czasie owulacji.

Autorzy badania podkreślają, że ich praca nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, a wyniki nie muszą mieć zastosowania w każdej sytuacji. Niemniej jednak, zebrane dane wskazują, że cykl owulacyjny może wpływać na zachowania kobiet, szczególnie w kontekście używania luksusowych symboli jako narzędzia przyciągania uwagi mężczyzn. Co istotne, wzrost zainteresowania luksusem nie jest ogólną tendencją do wybierania droższych produktów, lecz ma charakter strategiczny. Efekt ten nasila się, gdy luksus jest widoczny i ma znaczenie społeczne, a zanika, gdy kobiety są przekonane, że mężczyźni nie zwracają uwagi na takie sygnały.

Odkrycia te rzucają nowe światło na złożoność ludzkich zachowań konsumenckich i ich powiązania z biologią oraz relacjami społecznymi. Wskazują, że decyzje zakupowe mogą być nie tylko wynikiem indywidualnych preferencji czy mody, ale również subtelnych mechanizmów ewolucyjnych i społecznych. Te wyniki mogą mieć znaczenie zarówno dla psychologów, jak i specjalistów od marketingu, którzy coraz częściej analizują wpływ czynników biologicznych na zachowania konsumentów.

Jeśli hipoteza autorów pracy jest prawdziwa, z lamusa może wrócić nieco zapomniane pojęcie tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego. Może okazać się cenną metodą zapobiegania pochopnym wypadom na zakupy i nadmiernym wydatkom w określonych dniach miesiąca...