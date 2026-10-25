Drugie życie starego asfaltu. Polscy naukowcy stworzą drogi przyszłości

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Czy polskie drogi przyszłości powstaną z odpadów? Wszystko na to wskazuje. Naukowcy z Lublina, Poznania i Gdańska połączyli siły, by stworzyć ekologiczny materiał drogowy z recyklingu. Nowa technologia ma trafić do przemysłu już za trzy lata, oferując tańszą i trwalszą alternatywę dla tradycyjnych nawierzchni, która przy okazji rozwiąże problem tysięcy ton zalegających śmieci.

Prawie 50 naukowców, doktorantów i studentów z Politechnik Lubelskiej, Poznańskiej i Gdańskiej prowadzi badania nad nowym materiałem do budowy dróg, w którym kluczową rolę odgrywa recykling zużytych nawierzchni asfaltowych. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich, a jego wartość przekracza 11,5 mln zł.

Celem prac badawczych jest nie tylko ponowne wykorzystanie asfaltu z rozebranych, wieloletnich dróg, ale też opracowanie technologii, która będzie mogła być szeroko stosowana w przemyśle drogowym. Jak podkreśla prof. Wojciech Franus z Politechniki Lubelskiej:

„W efekcie powstanie nowa technologia, która pozwoli wykorzystać najniższej jakości destrukt asfaltowy do produkcji nowych nawierzchni”.

Obecnie materiały uzyskane z rozbiórki starych dróg najczęściej trafiają na pobocza lub służą do utwardzania tras leśnych. Naukowcy chcą zmienić ten stan rzeczy, udowadniając, że nawet asfalt o bardzo niskiej jakości może zyskać „drugie życie” w nowoczesnych nawierzchniach drogowych.

Prof. Marek Pszczoła z Politechniki Gdańskiej podkreśla:

„Będziemy się starali jak najwięcej tego materiału z recyklingu zastosować do nowej mieszanki”.

Takie podejście pozwoli nie tylko ograniczyć ilość odpadów, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe surowce.

Na polskich drogach pojawił się czerwony asfalt. Co to oznacza dla kierowców? Czerwony asfalt na polskich drogach wzbudza ciekawość kierowców i przechodniów. Choć wielu z nas kojarzy ten kolor z trasami rowerowymi, w rzeczywistości ma on zupełnie inne zastosowanie.

Co kryje nowa nawierzchnia?

Zespół z Politechniki Poznańskiej, kierowany przez prof. Łukasza Klapiszewskiego, pracuje nad doborem innowacyjnych składników, które mają znacząco poprawić właściwości odzyskanego asfaltu. Będą to materiały odpadowe, różnego rodzaju biopolimery, projektowane materiały hybrydowe, w tym nieorganiczno-organiczne – wylicza naukowiec.

Nowa technologia ma nie tylko poprawić elastyczność i trwałość nawierzchni, ale również wpłynąć na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Naukowcy planują dokładnie przebadać wpływ nowego materiału na środowisko, analizując cały cykl życia produktu oraz koszty jego użytkowania.

Kiedy z laboratorium do produkcji?

Projekt jest realizowany z myślą o szybkim wdrożeniu nowej technologii do praktyki przemysłowej. Dr inż. Agnieszka Tatys z Politechniki Lubelskiej zapewnia, że jednym z głównych celów jest opracowanie rozwiązań możliwych do przeniesienia z laboratorium na linie produkcyjne.

Według zapowiedzi już za trzy lata nowy materiał może trafić do firm zajmujących się budową dróg. Uczestnicy projektu są przekonani, że efektem ich pracy będzie twardsza, tańsza i bardziej ekologiczna nawierzchnia, która zrewolucjonizuje polskie drogi.