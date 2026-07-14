Czym karmią się kosmiczne olbrzymy?

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Astronomowie są coraz bliżej rozwiązania jednej z największych zagadek współczesnej astrofizyki, w jaki sposób supermasywne czarne dziury, znajdujące się w centrach niemal każdej dużej galaktyki, zdobywają materię niezbędną do dalszego wzrostu. Najnowsze, niezwykle szczegółowe obrazy uzyskane dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba (JWST) odsłaniają kulisy tego fascynującego procesu. Pracę na ten temat opublikowało właśnie Czasopismo "The Astrophysical Journal Letters".

Międzynarodowy zespół naukowców, pod kierunkiem badaczy z Université de Montréal, przy współpracy ekspertów Michigan State University wykorzystał instrument NIRSpec (spektrograf bliskiej podczerwieni) na pokładzie JWST, by przez niemal osiem godzin obserwować galaktykę NGC 4696 - centralny obiekt w Gromadzie Centaura, oddalony od Ziemi o około 145 milionów lat świetlnych. To właśnie ta galaktyka, będąca jednym z najlepszych „laboratoriów” do obserwacji aktywnych jąder galaktycznych (AGN), stała się kluczem do zrozumienia mechanizmu karmienia supermasywnych czarnych dziur.

Nieustanne „karmienie się” materią

Obserwacje pozwoliły stworzyć niezwykle szczegółowe mapy ruchu gazu w bezpośrednim otoczeniu czarnej dziury, z rozdzielczością umożliwiającą dostrzeżenie struktur o rozmiarach zaledwie 30 lat świetlnych. To ułamek szerokości całej galaktyki, liczącej setki tysięcy lat świetlnych. Dzięki teleskopowi Webba astronomowie po raz pierwszy zobaczyli wyraźnie, jak długie, cienkie włókna gazu łączą gorącą atmosferę galaktyki z wirującym dyskiem materii otaczającym centralną czarną dziurę. Szczególnie interesujący okazał się dysk o średnicy niemal 800 lat świetlnych, w którym materia porusza się z prędkością dochodzącą do 600 kilometrów na sekundę. Co najważniejsze, dysk ten jest fizycznie połączony z jednym z dużych, opadających włókien, które rozciągają się na tysiące lat świetlnych w głąb galaktyki.

Obserwacje potwierdziły, że gaz płynie wzdłuż tych włókien, stopniowo opadając do dysku i zasilając czarną dziurę. To właśnie ten proces umożliwia supermasywnym czarnym dziurom nieustanne „karmienie się” materią, mimo potężnych strumieni energii, które same generują.

Jak to możliwe, że czarna dziura nadal rośnie?

Supermasywne czarne dziury, osiągające masy miliony, a nawet miliardy razy większe od masy Słońca, są źródłem potężnych dżetów energetycznych. Gdy czarna dziura aktywnie pochłania materię, jej jądro galaktyczne staje się niezwykle jasne i dynamiczne, a wypromieniowywana energia wpływa na ewolucję całej galaktyki, m.in. hamując powstawanie nowych gwiazd. Jednak ta sama energia, która ogrzewa otaczający gaz, powinna - przynajmniej w teorii - odcinać czarnej dziurze dopływ „paliwa”.

Jak to więc możliwe, że czarna dziura nadal rośnie? Najnowsze badania potwierdzają hipotezę, że ogrzany gaz z czasem ochładza się, kondensuje w postaci długich włókien, a następnie pod wpływem sił magnetycznych powoli opada z powrotem do centrum galaktyki, zasilając czarną dziurę w ramach cyklu, który sam się reguluje.

Aby zweryfikować swoje wnioski, naukowcy przeprowadzili zaawansowane symulacje komputerowe, które wykazały, że gaz zachowuje się zgodnie z tym, co zaobserwowano dzięki JWST. Symulacje potwierdziły, że pola magnetyczne odgrywają kluczową rolę w kierowaniu chłodnego gazu w stronę czarnej dziury, spowalniając jego rotację i umożliwiając opadanie do dysku akrecyjnego.

Klucz do zrozumienia historii i przyszłości całego wszechświata.

Odkrycia te stanowią przełom w zrozumieniu, jak supermasywne czarne dziury oddziałują ze swoimi galaktykami macierzystymi i jak wpływają na ich ewolucję. Dzięki JWST naukowcy mają teraz do dyspozycji nowe dane, które pozwalają coraz lepiej poznawać te niezwykłe obiekty. Znaczenie tych wyników wykracza daleko poza jedną galaktykę.

Poznanie mechanizmów wzrostu supermasywnych czarnych dziur to klucz do zrozumienia historii i przyszłości całego wszechświata.