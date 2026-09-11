Chodzisz w szybkim tempie? Naukowcy mają dla ciebie dobrą wiadomość

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Mniejsza liczba kroków robionych w szybszym tempie może dawać takie same efekty jak większa liczba kroków wykonywanych wolniej. Dotyczy to przede wszystkim ryzyka przedwczesnej śmierci. Szczególne korzyści obserwowano przy co najmniej 30 minutach szybkiego marszu każdego dnia.

Jak wyglądały badania?

Dotychczasowe badania wskazywały, że wraz ze wzrostem liczby kroków spada ryzyko przedwczesnej śmierci. Najlepsze efekty były widoczne przy 6-8 tys. kroków dziennie u osób starszych i 8-10 tys. u młodszych. Niewiele natomiast było wiadomo o znaczeniu tempa chodzenia. Postanowili to sprawdzić naukowcy z University of Sydney (Australia). Przeprowadzili analizę danych ponad 100 tys. osób w średnim wieku, które przez siedem kolejnych dni nosiły urządzenia mierzące aktywność fizyczną.

Uczestnicy badania zostali podzielili na cztery grupy. Pierwsza wykonywała mniej niż 5 tys. kroków dziennie, druga 5-7,5 tys., trzecia 7,5-10 tys., a czwarta powyżej 10 tys. Naukowcy ocenili też tempo ich chodzenia.

Przez ok. osiem lat śledzili zgony wśród uczestników badania. W tym czasie zmarło 1697 osób, w tym 502 z powodu chorób układu krążenia. Okazało się, że z mniejszym ryzykiem śmierci wiązały się różne kombinacje liczby kroków i tempa chodzenia.

Jakie zależności zaobserwowali naukowcy?

Osoby wykonujące mniej niż 5 tys. kroków dziennie, ale poruszające się w tempie co najmniej 80 kroków na minutę, miały tak samo niskie ryzyko zgonu jak osoby robiące 5-7,5 tys. kroków w tempie 60 kroków na minutę.

Zdaniem autorów sugeruje to, że mniejsza ilość intensywniejszego ruchu może dawać korzyści porównywalne z większą ilością mniej intensywnej aktywności.

Podobną zależność zauważono wśród osób robiących mniej niż 7,5 tys. kroków dziennie: im szybsze było tempo ich marszu podczas najbardziej aktywnych 30 minut dnia, tym niższe mieli ryzyko śmierci. Najniższe ryzyko zaobserwowano u uczestników wykonujących między 7,5 tys. a 10 tys. kroków dziennie, niezależnie od tempa chodzenia.

Badania mogą mieć szczególne znaczenie dla osób, które np. z powodu braku czasu nie są w stanie znacząco zwiększyć liczby wykonywanych kroków. W ich przypadku rozwiązaniem może być szybsze tempo.