Chcesz spowolnić proces starzenia? Naukowcy mają zaskakującą podpowiedź

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Czy regularne wizyty w kinie, teatrze czy muzeum mogą być kluczem do dłuższego życia? Najnowsze badania japońskich naukowców rzucają nowe światło na związek między kontaktem z kulturą a tempem fizjologicznego starzenia. Okazuje się, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych może być równie korzystne dla zdrowia, jak regularna aktywność fizyczna.

Kino, teatr, muzeum, koncert – dla wielu z nas to po prostu sposób na spędzenie wolnego czasu. Jednak naukowcy z Tokijskiego Instytutu Nauki udowadniają, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych to coś znacznie więcej niż rozrywka. Ich najnowsze badania, opublikowane na łamach prestiżowego „Journal of Epidemiology and Community Health”, pokazują, że kontakt z kulturą może realnie spowalniać procesy fizjologicznego starzenia się organizmu.

To pierwsze na świecie tak dokładne, podłużne badanie, które analizuje związek między uczestnictwem w kulturze a wiekiem fizjologicznym. Japoński zespół badawczy oparł swoje analizy na danych blisko 2 tysięcy osób w wieku 50 lat i więcej, uczestniczących w English Longitudinal Study of Ageing – szeroko zakrojonym projekcie badawczym, który od lat śledzi zdrowie i styl życia Brytyjczyków.

Jak kultura wpływa na nasze ciało?

Naukowcy nie ograniczyli się wyłącznie do obserwacji. Przeanalizowali szereg wskaźników zdrowotnych, takich jak ciśnienie tętnicze, objętość wydechowa, poziom hemoglobiny, fibrynogenu, cholesterolu LDL, wskaźnik masy ciała, siła chwytu czy prędkość chodzenia. Na tej podstawie obliczono tzw. wiek fizjologiczny uczestników.

Równocześnie badani wypełniali szczegółowe kwestionariusze dotyczące częstotliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych – od wizyt w kinie, przez muzea i galerie sztuki, po koncerty, teatr i operę.

Wyniki? Osoby, które regularnie – co kilka miesięcy lub częściej – korzystały z oferty kulturalnej, miały wiek fizjologiczny średnio o trzy lata niższy niż te, które robiły to sporadycznie lub wcale. To różnica, która może mieć realne przełożenie na długość i jakość życia.

Kto najczęściej korzysta z kultury?

Analiza danych pokazała, że po kulturę najchętniej sięgają kobiety, osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, aktywne zawodowo i cieszące się lepszym zdrowiem. Jednak nawet po uwzględnieniu tych czynników – a także poziomu dochodów czy obecności chorób przewlekłych – związek między uczestnictwem w kulturze a wolniejszym starzeniem się utrzymywał się.

To oznacza, że kontakt ze sztuką i kulturą może być niezależnym czynnikiem wspierającym zdrowe starzenie się, a nie tylko efektem dobrego samopoczucia czy wysokiego statusu społecznego.

Kultura jak sport?

Naukowcy przyznają, że badanie nie sprawdzało zależności przyczynowo-skutkowych i wyniki można wyjaśnić odwrotną zależnością – że lepsze zdrowie skłania do zaangażowania w kulturę. Uważają jednak, że uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych może sprzyjać dłuższemu życiu na kilka sposobów – wzmacnia relacje społeczne, sprzyja zdrowszemu stylowi życia i poprawia zdrowie psychiczne.

Naukowcy podkreślają, że wpływ uczestnictwa w kulturze na zdrowie może być porównywalny z korzyściami płynącymi z regularnej aktywności fizycznej.

Badacze zwracają też uwagę na potrzebę zwiększania dostępności wydarzeń kulturalnych, szczególnie dla osób starszych i tych z mniejszych miejscowości. Ich zdaniem, promowanie uczestnictwa w kulturze może być jednym z kluczowych elementów polityki zdrowotnej, obok aktywności fizycznej i zdrowej diety.

Sztuka spowalnia starzenie nawet na poziomie komórkowym

To nie jedyne badania, które wskazują na niezwykły wpływ kultury na zdrowie. W maju 2026 roku naukowcy z Wielkiej Brytanii opublikowali w piśmie „Innovation in Aging” wyniki analiz genetycznych, które pokazały, że regularne czytanie, słuchanie muzyki czy wizyty w galeriach sztuki spowalniają starzenie komórkowe, zwłaszcza u osób po 40. roku życia.