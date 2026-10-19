Alkohol a rak piersi. WHO alarmuje

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Picie alkoholu to czynnik ryzyka, o którym mówi się zdecydowanie za rzadko. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alarmują: alkohol przyczynia się do powstawania co najmniej siedmiu rodzajów nowotworów, w tym raka piersi, a także chorób serca i wątroby. Mimo to, w Europie świadomość zagrożeń związanych z alkoholem pozostaje na zatrważająco niskim poziomie – tylko 15 procent ankietowanych wie, że alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi, a wśród kobiet wiedza ta sięga zaledwie 21 procent.

Szacuje się, że w 2020 r. w regionie europejskim WHO alkohol był przyczyną 39 200 nowych przypadków zachorowań na raka piersi.

Szkody wyrządzane przez alkohol nie są abstrakcyjne. Mogą to być choroby serca i wątroby. Może to być dziecko narażone na alkohol przed urodzeniem. Może to być lęk i depresja. A może to być kobieta, u której rozwinie się rak piersi, a która nigdy nie została poinformowana o ryzyku związanym z alkoholem – skomentowała dr Carina Ferreira-Borges, regionalna doradczyni WHO/Europa ds. alkoholu.

Nowa platforma cyfrowa WHO – wsparcie dla lekarzy i pacjentów

W odpowiedzi na niepokojące dane WHO/Europa uruchomiło nową platformę cyfrową z wbudowanym asystentem AI. Narzędzie to ma pomóc pracownikom ochrony zdrowia w prowadzeniu rozmów z pacjentami na temat związku między spożyciem alkoholu a ryzykiem nowotworów. Dzięki temu lekarze i pielęgniarki zyskają dostęp do rzetelnych, naukowo potwierdzonych informacji oraz praktycznych narzędzi, które ułatwią im identyfikowanie i omawianie ryzyka związanego z alkoholem.

Badania przesiewowe i krótkie interwencje – skuteczna broń w walce z nałogiem

WHO przypomina, że badania przesiewowe i krótkie interwencje to sprawdzone metody, które mogą pomóc w wykrywaniu ryzykownych zachowań zanim pojawią się poważniejsze problemy zdrowotne.

Proste pytania zadane podczas wizyty lekarskiej mogą zidentyfikować osoby narażone na szkodliwe skutki picia alkoholu. Krótkie interwencje pozwalają natomiast pacjentom zrozumieć, jak alkohol wpływa na ich zdrowie i motywują do zmiany stylu życia.

Bariery w rozmowie o alkoholu – czas na zmiany

Niestety, temat alkoholu często bywa pomijany podczas konsultacji lekarskich. Pracownikom ochrony zdrowia brakuje czasu, odpowiedniego przeszkolenia lub pewności siebie, by poruszać tę kwestię. Często nie wiedzą, jak rozmawiać o alkoholu, by nie urazić pacjenta, ani gdzie szukać aktualnych informacji.

Nowa platforma WHO ma to zmienić – oferuje m.in. uznany na świecie kwestionariusz AUDIT, interaktywne narzędzia edukacyjne oraz wsparcie AI, które podpowiada, jak rozpocząć rozmowę i jakie materiały wykorzystać.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

Nowy asystent AI od WHO to odpowiedź na rosnące zainteresowanie pacjentów sztuczną inteligencją w kontekście zdrowia. W przeciwieństwie do popularnych wyszukiwarek, narzędzie WHO bazuje wyłącznie na sprawdzonych danych naukowych i zawsze wskazuje źródło informacji.

Dzięki temu zarówno lekarze, jak i pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymują rzetelne i aktualne porady.