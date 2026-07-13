Zrobił to jako pierwszy w historii. Film o zmarłym gwiazdorze zarobił niewyobrażalną fortunę

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Film biograficzny „Michael”, opowiadający o życiu Michaela Jacksona, osiągnął historyczny sukces w światowym box office. Produkcja jako pierwsza w historii kina przekroczyła granicę miliarda dolarów wpływów, bijąc dotychczasowe rekordy i wyznaczając nowe standardy dla gatunku biografii muzycznych.

Film „Michael” o życiu Michaela Jacksona bije rekordy – pierwszy miliard dolarów w box office

Film „Michael”, przedstawiający życie i karierę Michaela Jacksona, zapisał się na kartach historii światowego kina. Produkcja w reżyserii Antoine’a Fuqui nie tylko przyciągnęła do kin miliony widzów, ale również jako pierwszy film biograficzny w dziejach przekroczyła granicę miliarda dolarów wpływów. To wydarzenie, które już teraz uznawane jest za przełomowe dla całego gatunku biografii filmowych.

Rekordowe wpływy i przewaga nad konkurencją

Na koniec minionego weekendu „Michael” mógł pochwalić się globalnymi wpływami na poziomie 1,001 miliarda dolarów. Z tej imponującej kwoty aż 371,8 mln dolarów pochodziło z kin w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, natomiast 629,8 mln dolarów wygenerowały rynki międzynarodowe. Film zdecydowanie wyprzedził dotychczasowych liderów – „Bohemian Rhapsody” oraz „Oppenheimera”, które przez lata utrzymywały się na szczycie najbardziej kasowych biografii.

Przekroczenie symbolicznej granicy miliarda dolarów to nie tylko prestiż dla twórców, ale także potężny sukces komercyjny dla studia Lionsgate. „Michael” stał się największym hitem w historii tej wytwórni, detronizując takie tytuły jak „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia” czy „Zmierzch: Przed świtem. Część 2”.

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Wpływ na branżę filmową i przyszłe biografie

Niebywały sukces finansowy „Michaela” już teraz wywołuje poruszenie w Hollywood. Branża filmowa spodziewa się, że rekordowy wynik zachęci studia do inwestowania w kolejne biografie wielkich gwiazd muzyki i popkultury. Już pojawiły się doniesienia o przyspieszeniu prac nad filmem o Britney Spears, a eksperci przewidują wzrost zainteresowania podobnymi projektami.

Popularność biografii muzycznych nie słabnie, a „Michael” udowodnił, że widzowie na całym świecie są gotowi tłumnie odwiedzać kina, by poznać historie swoich idoli. To może oznaczać nową erę dla tego gatunku, z jeszcze większym rozmachem i budżetami.

Kontrowersje i ograniczenia – czy powstanie kontynuacja?

Mimo ogromnego sukcesu finansowego, kontynuacja filmu „Michael” wydaje się mało prawdopodobna. Obraz obejmuje jedynie wybrany okres życia Michaela Jacksona, a wykorzystanie wydarzeń z późniejszych lat napotyka na szereg ograniczeń prawnych. Wynikają one z wcześniejszych ugód oraz praw do wizerunku i historii artysty, co znacząco utrudnia dalsze opowiadanie jego losów na dużym ekranie.

Film budził emocje jeszcze przed premierą – zarówno ze względu na kontrowersje wokół postaci Michaela Jacksona, jak i różnorodne recenzje krytyków. Jednak nie wpłynęło to na zainteresowanie widzów, którzy tłumnie ruszyli do kin, czyniąc z „Michaela” prawdziwy fenomen popkultury.

Nowy rozdział w historii kina biograficznego

Sukces filmu „Michael” to nie tylko rekordowe wpływy, ale także nowy rozdział w historii kina biograficznego. Produkcja pokazała, że opowieści o wielkich gwiazdach wciąż fascynują i przyciągają publiczność na całym świecie. Przekroczenie miliarda dolarów to sygnał dla branży, że biografie mogą być nie tylko artystycznym, ale i komercyjnym sukcesem na niespotykaną dotąd skalę.