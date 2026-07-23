Znany aktor nie zapomina o swoich polskich korzeniach. Paul Wesley kończy 44 lata

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23 lipca urodziny obchodzi Paul Wesley, amerykański aktor, reżyser i producent, który przyszedł na świat w 1982 roku jako Paweł Tomasz Wasilewski. Choć urodził się w New Brunswick w stanie New Jersey, jego rodzice – Agnieszka i Tomasz Wasilewscy – pochodzą z Polski. Aktor wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do rodzinnych korzeni.

Paul Wesley do 16. roku życia spędzał kilka miesięcy każdego roku w Polsce, dzięki czemu dobrze mówi po polsku. Z czasem zmienił nazwisko na łatwiejsze do wymówienia dla amerykańskiej publiczności, zachowując jednak silną więź z krajem swoich przodków. Choć jak sam przyznaje, czuje się Amerykaninem, chciałby przenieść do USA wiele polskich zwyczajów, które sobie ceni.

Od Stefana Salvatore do kapitana Kirka

Największą popularność przyniosła mu rola Stefana Salvatore w kultowym serialu „Pamiętniki wampirów”, w którym występował w latach 2009–2017. Produkcja uczyniła go jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. W swoim dorobku ma również role w takich produkcjach jak „Smallville”, „Fallen”, „Tell Me a Story” oraz serialu „Star Trek: Strange New Worlds”, gdzie wciela się w Jamesa T. Kirka. Oprócz aktorstwa zajmuje się także reżyserią i produkcją telewizyjną, rozwijając karierę po obu stronach kamery.

Popularność „Pamiętników wampirów” przełożyła się także na liczne wyróżnienia. Wesley wraz z obsadą serialu zdobywał nagrody i nominacje w plebiscytach młodzieżowych, takich jak Teen Choice Awards czy People's Choice Awards.

Życie poza kamerą

Poza planem filmowym aktor angażuje się w działalność charytatywną i wspiera inicjatywy na rzecz ochrony zwierząt oraz środowiska. Jest również współzałożycielem marki bourbonu Brother's Bond, stworzonej wspólnie z Ianem Somerhalderem, z którym przez lata występował w „Pamiętnikach wampirów”.