Widzowie pamiętają go m.in. z „Upadku”. Michael Mendl nie żyje

RMF24

W wieku 82 lat zmarł niemiecki aktor Michael Mendl. Był znany m.in. z filmów „Upadek” i „Karol Wojtyła. Tajemnice papieża”. Specjalizował się w rolach charakterystycznych.

Michael Mendl urodził się w 1944 roku w Lunen jako nieślubny syn katolickiego księdza. Przez około ćwierć wieku występował przede wszystkim na scenach teatralnych. Karierę filmową na większą skalę rozpoczął dopiero w okolicach 50. roku życia.

Kiedy przeszedłem do filmu, miałem ogromne szczęście – mówił Mendl w 2019 roku w rozmowie z agencją dpa. Był aktorem charakterystycznym, któremu przypadały role przestępców, psychopatów czy polityków.

Michael Mendl zagrał w ponad 200 produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Jedną z jego najbardziej znanych kreacji była rola kanclerza RFN Willy'ego Brandta w filmie telewizyjnym „Im Schatten der Macht” (pol. „W cieniu władzy”) z 2003 roku. Za tę rolę rok później otrzymał Złotą Kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora. W głośnym filmie „Upadek” w reżyserii Olivera Hirschbiegela zagrał z kolei generała Helmutha Weidlinga

W 2006 roku Mendl wcielił się w Jana Pawła II w fabularyzowanym filmie dokumentalnym „Karol Wojtyła. Tajemnice papieża”, łączącym inscenizowane sceny z życia Karola Wojtyły z wypowiedziami świadków. Inny związany z Polską akcent w jego filmografii to rola w filmie „Weiser” Wojciecha Marczewskiego.