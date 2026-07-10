„transgrafia 3.5”. Niecodzienna wystawa w krakowskiej Cricotece

RMF24

Jest sztuka, która przekracza granice – warsztatowe i gatunkowe, rozmywa podziały między twórcą i tworzywem, artystą i odbiorcą, gotowym dziełem, a procesem jego kreacji. Takie cechy charakteryzują nową ekspozycję w Krakowie – wystawę „transgrafia 3.5”. Miejscem unikatowego artystycznego przedsięwzięcia jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ulicy Nadwiślańskiej. Prace będą prezentowane od 11 do 19 lipca, a wernisaż odbędzie się 10 lipca, w piątek o godzinie 18.00.

Posłuchaj: Bogdan Zalewski zaprosił do rozmowy Bronkę Nowicką – wybitną poetkę i koordynatorkę warsztatów w Łódzkiej Szkole Filmowej oraz kuratorkę wystawy, prezeskę Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – Katarzynę Wojtygę.

Wystawa „transgrafia 3.5”, prezentowana w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, jest kolejną odsłoną projektu realizowanego od 2018 roku przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie pod hasłem „Sztuka jest przestrzenią wolności”. Tym razem artystki i artyści nie tylko prezentują prace, ale też opowiadają o procesach twórczych: od idei po realizację dzieł. Narracje wiedzione przez twórców staną się dla widowni okazją do wniknięcia w to, co stoi u podstaw kreacji: w sposób myślenia oraz interpretowania rzeczywistości. Istotnym elementem projektu będzie możliwość bezpośredniego spotkania osób odwiedzających z autorkami i autorami prac, którzy będą obecni w miejscu ekspozycji zarówno na wernisażu, jak i wymiennie – w kolejnych dniach trwania wystawy.

Projekt „transgrafia 3.5” powstał we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Koordynatorką warsztatów była Bronka Nowicka. W ramach kooperacji zostały stworzone etiudy studenckie – wywiady z twórczyniami i twórcami. Materiały wideo dopełniają przekaz dzieł. Z artystkami i artystami rozmawiali studenci i studentki Szkoły Filmowej w Łodzi: Joanna Błęcka, Franek Chereziński, Franciszek Głuszek, Paulina Gotlib, Filip Krasnodębski, Weronika Krawczyk, Leszek Leszczyński oraz Aleksandra Poskrop. Zdjęcia wykonali Aleksandra Banaś i Jan Piszczatowski, a montażem etiud zajmowała się Barbara Fronc.

Przedsięwzięcie, zgodnie z hasłem przewodnim, stanowi otwarcie świata sztuki na każdego odbiorcę. Istotnym elementem tego otwarcia jest zagwarantowanie dostępności osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Wszystkie prace prezentowane na wystawie są opatrzone audiodeskrypcjami opracowanymi przez Magdalenę Ciurę (konsultacje w zakresie techniczno-materiałowym przeprowadził Janusz Kur). Teksty audiodeskrypcji czytane są przez aktorki i aktorów związanych z krakowską grupą Impro KRK oraz Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie: Karinę Grabowską-Fiałek, Mateusza Janickiego, Karolinę Kazoń, Wiktora Logę- Skarczewskiego, Macieja Półtoraka, Macieja Sajura, Zuzannę Skolias-Pakułę, Olgę Szostak oraz Martę Walderę. Materiały wideo posiadają transkrypcje dla osób niesłyszących.

Organizatorzy chcą, by przekaz o niezwykłej roli i wartości sztuki dotarł do jak najszerszej publiczności — do każdego, kto odnajdzie w niej cząstkę własnych przeżyć. Kuratorka Katarzyna Wojtyga – wraz z członkiniami i członkami jury wystawy: Ksawerym Kaliskim, Bronką Nowicką, Przemysławem Truścińskim i Małgorzatą EtBer Warlikowską —zdecydowała o zagwarantowaniu poczucia wolności także autorom prezentowanych prac, nie ograniczając ich techniką czy stylem twórczej wypowiedzi. Dlatego na wystawie znajdą się zarówno multimedialne instalacje, jak i grafika warsztatowa, a dzieła dotkną bardzo osobistych tematów. Jest to ważne dla zachowania jak największej autentyczności oraz pokazania bogactwa artystycznego języka.

Artystkami i artystami biorącymi udział w wystawie są: Filip Bruchnalski, Natalia Ciak, duet Maja Dokudowicz i Ioannis Anastasiou, Marek Grzyb, Ewa Jaworska, Patrycja Pacha, Jakub Pierzchała, Rafał Pytel, Agnieszka Rożnowska, Paulina Silska.