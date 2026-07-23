Ten miecz sprzedano za rekordową kwotę. Pochodzi ze słynnej sceny

RMF24

Miecz świetlny Luke'a Skywalkera z filmu „Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje” został sprzedany na aukcji za 3,75 mln dolarów. Według organizatorów jest to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za rekwizyt wykorzystany w filmie z serii „Gwiezdne wojny”.

Miecz ze słynnej sceny z „Gwiezdnych wojen”

Hollywoodzkie rekwizyty osiągnęły kolejne rekordowe ceny na aukcji Heritage Auctions. Sprzedany za 3,75 mln dol. miecz świetlny pochodzi z finałowego pojedynku Luke'a Skywalkera i Dartha Vadera w Mieście w Chmurach. Wraz z nim sprzedano również inny rekwizyt – odciętą dłoń Luke'a Skywalkera, wykorzystaną podczas jednej z najbardziej pamiętnych scen filmu z 1980 roku. To właśnie w niej Vader wyjawia, że jest ojcem Luke’a.

Pojedynek ten należy do najbardziej rozpoznawalnych sekwencji w historii serii i od ponad czterech dekad pozostaje jednym z symboli całej sagi stworzonej przez George'a Lucasa.

Kapelusz, cylinder, skrzynia ze smoczymi jajami... Co jeszcze znalazło kupców?

Pod młotek trafiły też dziesiątki rekwizytów i kostiumów związanych z historią kina oraz telewizji, a kilka z nich osiągnęło ceny liczone w setkach tysięcy dolarów. W ocenie domu aukcyjnego rekordowa sprzedaż miecza świetlnego potwierdza niesłabnące zainteresowanie pamiątkami związanymi z cyklem „Gwiezdne wojny”.

Podczas aukcji licytowano także inne słynne filmowe pamiątki. Kapelusz Złej Czarownicy z Zachodu z „Czarnoksiężnika z Oz” osiągnął cenę 550 tys. dolarów, a cylinder Gene'a Wildera z „Willy'ego Wonki i fabryki czekolady” został sprzedany za 350 tys. dolarów.

Kupców znalazły również rekwizyty z innych kultowych produkcji. Skrzynia z jajami smoków należąca do Daenerys Targaryen z pierwszego sezonu „Gry o tron” została wylicytowana za 312,5 tys. dolarów. Powodzeniem cieszyły się także dwa dywany z „Big Lebowskiego”, odgrywające ważną rolę w fabule filmu.

Licytacja odbyła się w ramach Hollywood & Entertainment Signature Auction organizowanej przez Heritage Auctions.

Ogromne zainteresowanie rekwizytami filmowymi

Rekwizyty z filmów i seriali należą dziś do najbardziej poszukiwanych obiektów na rynku kolekcjonerskim. Najwyższe ceny osiągają przede wszystkim przedmioty wykorzystane w kultowych scenach lub bezpośrednio związane z głównymi bohaterami największych hollywoodzkich produkcji.

Rekord uzyskany przez miecz Luke'a Skywalkera pokazuje, że zainteresowanie pamiątkami z uniwersum „Gwiezdnych wojen” pozostaje bardzo duże. Nawet blisko pół wieku po premierze pierwszego filmu.