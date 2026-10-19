Takich zwolnień w Netfliksie nie było od lat. Zmiany także w kierownictwie

RMF24

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Duże zmiany u streamingowego giganta. Z kierowaniem działem filmów żegna się po prawie 3 latach Dan Lin. To kolejna odsłona trwającej reorganizacji, która ma pomóc platformie w wyjściu z impasu i stagnacji.

Jak informuje Reuters, do czasu wyboru nowego szefa działu filmów jego obowiązki ma przejąć Peter Rice. To on kilka dni temu został dyrektorem ds. treści.

Branżowe media odnotowują, że to kolejna odsłona dużych zmian w Netfliksie. W ubiegłym tygodniu ogłoszono zwolnienie ok. 1000 pracowników. To największa redukcja zatrudnienia w platformie od 2022 r.

„The Hollywood Reporter” zauważa, że w ostatnim czasie Netflix nie przyciąga widzów tak mocno, jak chciałoby tego kierownictwo platformy, co widać m.in. po liczbie subskrybentów.

Nowe kierownictwo ma skupić się na tworzeniu wielkich, głośnych hitów, które pomogą w poprawieniu kondycji platformy i przełamaniu stagnacji.