Sting powraca do Polski z trasą „STING 3.0”. Cztery koncerty w największych miastach

RMF24

17-krotny laureat nagrody GRAMMY, Sting, ogłosił cztery dodatkowe koncerty w Polsce w ramach światowej trasy „STING 3.0”. Artysta, któremu towarzyszą gitarzysta Dominic Miller i perkusista Chris Maas, w lipcu rozgrzeje sceny Gliwic, Gdańska, Krakowa i Łodzi, prezentując swoje największe przeboje w nowoczesnych aranżacjach.

Nowa odsłona legendy: Sting ponownie zagra w Polsce

Sting, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów światowej sceny muzycznej, po raz kolejny odwiedzi Polskę. Po globalnym sukcesie trasy koncertowej „STING 3.0”, artysta postanowił rozszerzyć jej europejską odsłonę o cztery koncerty w największych polskich halach.

Polska część trasy rozpocznie się 6 lipca w PreZero Arenie Gliwice, dzień później Sting pojawi się w ERGO ARENIE w Gdańsku, a po krótkiej przerwie wystąpi 9 lipca w TAURON Arenie Kraków. Ostatni polski koncert odbędzie się 10 lipca w łódzkiej Atlas Arenie.

Organizatorem koncertów Stinga w Polsce jest Live Nation.

Podczas tych wyjątkowych wieczorów na scenie towarzyszyć mu będą wieloletni gitarzysta Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas, znany ze współpracy z zespołem Mumford & Sons czy Maggie Rogers. Trasa „STING 3.0” to nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna podróż przez największe hity artysty, zaaranżowane na trio, co pozwala wydobyć nowe brzmienia ze znanych utworów.

Nowatorskie podejście do ponadczasowych przebojów

Trasa „STING 3.0” to świeże spojrzenie na twórczość brytyjskiego muzyka. Artysta, znany z nieustannego poszukiwania nowych środków wyrazu, tym razem postawił na minimalistyczny skład, który pozwala w pełni wyeksponować jego charakterystyczny głos i kunszt kompozytorski. Wspólnie z Millerem i Maasem, Sting prezentuje swoje największe przeboje w energetycznych, zwięzłych aranżacjach, które zyskały uznanie zarówno wśród krytyków, jak i fanów na całym świecie.

Sting powraca do Polski z trasą „STING 3.0” / materiały prasowe

W ramach trasy Sting promuje również najnowszy singiel „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, zmiksowany przez czterokrotnego laureata GRAMMY, Roberta Ortona. Utwór został wydany nakładem Cherrytree Music Company/Interscope Records i już zyskał zainteresowanie publiczności.

Wraz z trasą ukazał się także nowy album koncertowy „STING 3.0 LIVE”, dostępny w wersji cyfrowej, na CD oraz na winylu 180g. Album stanowi kolekcję największych hitów artysty, wzbogaconą o utwory takie jak „Be Still My Beating Heart” czy koncertową wersję „Fragile”, która ostatnio pojawiła się w serialu Netflixa „Adolescence” w wykonaniu dziecięcego chóru.

Wyjątkowa kariera i zaangażowanie społeczne

Sting od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej. Jako lider, basista i główny kompozytor zespołu The Police, a także jako solista, zdobył łącznie 17 nagród GRAMMY, sprzedał ponad 100 milionów płyt i został członkiem Rock and Roll Hall of Fame. Artysta jest również laureatem Złotego Globu, czterech nominacji do Oscara, nominacji do nagrody Tony, Billboard Magazine’s Century Award oraz prestiżowego wyróżnienia Kennedy Center Honors.

W 2026 roku Sting nie zwalnia tempa – występuje w swoim musicalu „The Last Ship”, nominowanym do nagrody Tony, podczas międzynarodowej trasy oraz wydał nowy album „The Night Watch: Live at the Rijksmuseum”, będący zapisem kameralnego koncertu w jednym z najsłynniejszych europejskich muzeów.

Obok działalności artystycznej, Sting angażuje się w walkę o prawa człowieka i ochronę środowiska. Wraz z żoną Trudie Styler założył w 1989 roku Fundację Rainforest Fund, wspierającą ochronę lasów deszczowych i rdzennych społeczności. Artysta wspiera także Amnesty International, Live Aid i inne inicjatywy humanitarne, co odzwierciedla uniwersalny charakter jego twórczości.