Santana powraca do Polski! Legendarny gitarzysta wystąpi w Krakowie

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Carlos Santana, jeden z najwybitniejszych gitarzystów wszech czasów, ogłosił światową trasę koncertową „Planet of Free Will Global Tour 2027”. W ramach tego wyjątkowego muzycznego wydarzenia artysta wraz z zespołem odwiedzi latem przyszłego roku największe europejskie areny, w tym TAURON Arenę Kraków.

Carlos Santana, dziesięciokrotny laureat nagrody GRAMMY, członek Rock and Roll Hall of Fame oraz jedna z najbardziej inspirujących postaci światowej muzyki, powraca na trasę koncertową, która obejmie najważniejsze miasta Europy. Start zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku w londyńskiej O2 Arenie, a kolejne koncerty odbędą się we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Czechach, Polsce, Norwegii i Finlandii.

Polska publiczność będzie miała okazję zobaczyć artystę na żywo 24 lipca 2027 roku w TAURON Arenie Kraków.

Przesłanie jedności i wolnej woli

Santana od zawsze był nie tylko mistrzem gitary, ale i ambasadorem uniwersalnych wartości. Artysta podkreśla, że nowa trasa ma głęboki wymiar duchowy:

„Naszą intencją, motywacją i celem jest budzenie głębszej świadomości, że żyjemy na Planecie Wolnej Woli i że każdy z nas ma moc wyboru jedności zamiast podziałów, harmonii zamiast konfliktów oraz miłości zamiast strachu”.

Muzyk podkreśla, że każdy koncert to nie tylko muzyczne przeżycie, ale także okazja do wspólnego świętowania wartości, które łączą ludzi na całym świecie.

Przeboje z ponad pięciu dekad kariery

Podczas „Planet of Free Will Global Tour 2027” publiczność będzie mogła usłyszeć największe przeboje Santany z całej jego bogatej kariery. W setliście nie zabraknie utworów z przełomowego albumu „Abraxas”, światowego fenomenu „Supernatural”, a także nowszych kompozycji. Każdy utwór wybrzmi z tą samą pasją i duchową intensywnością, które od lat stanowią znak rozpoznawczy artysty.

Santana od ponad pięćdziesięciu lat przekracza muzyczne granice, łącząc afro-latynoskie rytmy, blues, rock i jazz w niepowtarzalny styl. Jego twórczość trafia zarówno do fanów starszego pokolenia, jak i młodszych słuchaczy, a koncerty artysty niezmiennie przyciągają tłumy.

Niezwykłe osiągnięcia i światowe uznanie

Kariera Carlosa Santany to pasmo sukcesów i wyróżnień. Artysta zdobył dziesięć statuetek GRAMMY oraz trzy Latin GRAMMY, a magazyn „Rolling Stone” umieścił go na 11. miejscu listy „100 najlepszych gitarzystów wszech czasów”. Album „Supernatural” z 1999 roku przyniósł mu aż dziewięć nagród GRAMMY podczas jednej ceremonii, w tym za Album Roku i Nagranie Roku.

Santana grający na gitarze na tle kosmosu / materiały prasowe

Santana został również uhonorowany prestiżowymi wyróżnieniami, takimi jak Kennedy Center Honors, Billboard Century Award czy Latin Music Lifetime Achievement Award. W 2026 roku otrzymał GRAMMY Lifetime Achievement Award za fundamentalny wkład w rozwój muzyki rockowej i world music oraz wyjątkowe połączenie brzmień latynoskich, bluesa i jazzu.

W ostatnich latach Santana świętował m.in. 50-lecie wydania albumu „Abraxas”, jubileusz legendarnego występu na festiwalu Woodstock oraz 25-lecie „Supernatural”. Artysta wydał również serię singli nagranych z gwiazdami muzyki latynoskiej, a w 2025 roku ukazała się książka „Carlos Santana: Love, Devotion, Surrender”, będąca wizualną retrospektywą pięciu dekad jego działalności artystycznej.

Warto dodać, że rezydentura koncertowa Santany w House of Blues w Las Vegas trwa już czternasty rok i niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Bilety na koncert Santany – kiedy i gdzie kupić?

Przedsprzedaż biletów dla fanów rozpocznie się we wtorek, 27 października, natomiast sprzedaż ogólna wystartuje w piątek, 30 października. Wejściówki będzie można nabyć na oficjalnych stronach Santana.com oraz Livenation.pl.