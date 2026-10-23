Nie żyje Tom Skerritt. Aktor znany z „Top Gun” miał 93 lata

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W wieku 93 lat zmarł amerykański aktor Tom Skerritt. Wystąpił w takich hollywoodzkich przebojach, jak "Obcy – ósmy pasażer Nostromo", komedia wojenna "M*A*S*H" oraz dramat akcji "Top Gun".

Tom Skerritt urodził się 25 sierpnia 1933 r. w Detroit. Zanim został aktorem, Skerritt służył w Siłach Powietrznych USA. Jego kariera w Hollywood trwała od lat 60. XX wieku. Zadebiutował w filmie w 1962 roku u boku młodego Roberta Redforda w „Wojennym polowaniu”.

Jak podała w oświadczeniu rodzina Skerrita, aktor zmarł w środę z przyczyn naturalnych. Miał 93 lata.

„Podczas gdy świat znał Toma dzięki jego niezwykłej karierze aktorskiej, my znaliśmy go z poczucia humoru, ciekawości, mądrości, hojności oraz miłości, którą wniósł do naszego życia” - napisali bliscy.

"Głęboko troszczył się o wyobraźnię, kreatywność, opowiadanie historii, służbę, weteranów, przyrodę oraz pomaganie innym w odnajdywaniu i dzieleniu się własnym głosem” – dodali.

Brawurowa kreacja w "M*A*S*H”

Przełomową rolą Toma Skerritta była postać zuchwałego chirurga armii USA w filmie Roberta Altmana z 1970 roku, czarnej komedii wojennej „M*A*S*H”, w której obsadzie znaleźli się także Donald Sutherland, Elliott Gould i Sally Kellerman. Film, którego popularność zbiegła się z niepokojem Amerykanów wywołanym wojną w Wietnamie, był nominowany do pięciu Oscarów.

W reżyserowanym przez Ridleya Scotta klaustrofobicznym horrorze sci-fi z 1979 roku „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” Skerritt wcielił się w Dallasa, kapitana statku, którego załoga napotyka obce stworzenie o surrealistycznym wyglądzie. „Obcy” zdobył dwie nominacje do Oscara.

„Obcy” był jednym z kilku filmów Skerritta z silnymi postaciami kobiecymi. W tym przypadku była to Ripley grana przez Sigourney Weaver. Gdy czytałem scenariusz, najbardziej podobało mi się to, że to kobieta została bohaterką. Uwielbiałem to - mówił w jednym z wywiadów w 2019 r. Skerritt.

Ujęło mnie to, że kobiety zajmowały pozycje dające im siłę, pozwalające nawiązywać właściwe relacje oraz podejmować odpowiednie decyzje. Dostrzegłem to również w „Stalowych magnoliach”, w tamtych bohaterkach. Podobała mi się wizja kobiet twardych, silnych i wpływowych – dodawał.

W „Stalowych magnoliach” (1989) Skerritt zagrał Druma Eatentona, męża M’Lynn Eatenton (Sally Field).

Kluczowa rola w „Top Gun”

Tony Scott, brat reżysera „Obcego”, obsadził Skerritta w kluczowej, drugoplanowej roli instruktora lotnictwa marynarki, Vipera Metcalfa, w kasowym hicie „Top Gun” z 1986 roku. To właśnie ten obraz wyniósł Toma Cruise’a do hollywoodzkiej ekstraklasy.

Skerritt zagrał także męża Shirley MacLaine w dramacie baletowym Herberta Rossa „Punkt zwrotny” z 1977 roku oraz wystąpił u boku wschodzącej gwiazdy Brada Pitta w dramacie Roberta Redforda z 1992 roku „Rzeka życia”.

Wśród innych filmów, w których wystąpił, znajdują się: „Harold i Maude” (1971), „Zamki na lodzie” (1978), „Martwa Strefa” (1983), „Duch III„ (1988), „Kontakt” (1997), „Łzy słońca” (2003) i „Ted" (2012).

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Tom Skerritt zdobył Emmy za rolę w serialu

Na małym ekranie Skerritt zagrał główną rolę w oryginalnym serialu CBS „Gdzie diabeł mówi dobranoc" w latach 1992–1996, wcielając się w szeryfa małego miasteczka w Wisconsin. Zdobył za nią Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym w 1993 roku.

W latach 2000. gościnnie wystąpił w serialu „Prezydencki poker” jako senator, w serialu „Prawo i porządek: sekcja specjalna” jako stronniczy sędzia oraz w serialu HBO „Huff” jako ojciec tytułowego bohatera granego przez Hanka Azarię, zastępując Roberta Forstera w tej roli. W latach 2006-09 występował ponownie w serialu ABC „Bracia i siostry” jako patriarcha rodziny William Walker, a w 2014 roku wystąpił gościnnie w serialu „Żona idealna” oraz w 2015 roku w serialu „Madam Secretary”.

Skerritt był trzykrotnie żonaty: z Charlotte Shanks (1957-72), z Sue Oran (1977-1992). Oba te małżeństwa zakończyły się rozwodem. Trzecią żonę, Julie Tokashiki, poślubił w 1998 r.