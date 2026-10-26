Jego głosem mówili bohaterowie kultowych bajek. Eric Bauza nie żyje

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W wieku 46 lat zmarł kanadyjski aktor Eric Bauza. To on przez ostatnie lata użyczał głosu takim kultowym postaciom z bajek jak Królik Bugs i Kaczor Daffy.

O śmierci Erica Bauzy poinformowała w mediach społecznościowych jego rodzina. Przyczyna odejścia artysty nie jest na razie znana.

Channing Dungey, szefowa Warner Bros. Television Group, w specjalnym oświadczeniu nazwała zmarłego aktora „wyjątkowym talentem dubbingowym, który dawał radość i uśmiech milionom widzów na całym świecie”. Jak podkreśliła, przez 15 lat podkładał głos w filmach kultowej wytwórni.

Był głosem Królika Bugsa, Kaczora Daffy’ego oraz niezliczonych innych postaci. Podążał śladami takich gigantów jak Mel Blanc. Mówił, że kontynuowanie legendarnej spuścizny „Zwariowanych melodii” było jednym z największych zaszczytów w jego życiu - stwierdziła Dungey.

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Wśród głośnych produkcji z ostatnich lat, które dubbingował Bauza, są m.in. takie filmy jak „Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota” czy „Kosmiczny mecz: Nowa era”.