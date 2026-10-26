Złe wieści dla kierowców. Jest decyzja w sprawie cen paliw

Maksymalne ceny paliw we wtorek
We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 - 7,27 zł, a oleju napędowego - 8,18 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.
Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego będą wyższe niż w poniedziałek.
W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł.
Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 27 października i określi ceny na środę.
Pakiet CPN w Polsce
Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejną, trzecią już odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.
Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej w Dzienniku Ustaw.
Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.