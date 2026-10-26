Złe wieści dla kierowców. Jest decyzja w sprawie cen paliw

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Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na stacjach w Polsce we wtorek 27 października. Będzie drożej.

Maksymalne ceny paliw we wtorek

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 - 7,27 zł, a oleju napędowego - 8,18 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego będą wyższe niż w poniedziałek.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 27 października i określi ceny na środę.

Pakiet CPN w Polsce

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejną, trzecią już odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.