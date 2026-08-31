Zakupy online bez zbędnych kroków? Sprawdź InPost Pay!

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Koniec wakacji, powrót do szkoły, przygotowania do nowego sezonu i letnie wyprzedaże — to moment, w którym lista zakupów potrafi szybko się wydłużyć. A to oznacza kolejne formularze, konta, hasła i dane do wpisywania podczas zakupów. Z InPost Pay kupujesz prościej — wybierasz dodaj do koszyka InPost, a zamówienie finalizujesz w aplikacji InPost Mobile. Mniej formalności, więcej wygody i wszystkie najważniejsze informacje o zamówieniach pod ręką. Dowiedz się więcej!

Gdy lista zakupów rośnie, liczy się prosty checkout

Sierpień i początek września to intensywny czas zakupowy. Jedni kompletują szkolną wyprawkę, inni korzystają z letnich wyprzedaży, a jeszcze inni uzupełniają garderobę, kosmetyczkę albo domowe zapasy po wakacjach.

Zakupy online pomagają oszczędzić czas, ale tylko wtedy, gdy cały proces naprawdę jest prosty. Jeśli przy każdym zamówieniu trzeba zakładać nowe konto, wpisywać adres, numer telefonu i wybierać dostawę, zakupy przestają być wygodne.

Jak działa InPost Pay?

W sklepie internetowym, który ma wdrożoną tę usługę, wybierasz przycisk Kup z InPost. Następnie przechodzisz do aplikacji InPost Mobile, gdzie masz swój koszyk zakupowy, następnie wybierasz płatność i dostawę i finalizujesz zamówienie.

Jeśli masz już zapisane preferencje dotyczące płatności i dostawy możesz korzystać z nich podczas zakupów, co jeszcze przyspiesza cały proces. To szczególnie wygodne wtedy, gdy kupujesz w nowym sklepie albo chcesz szybko skorzystać z promocji, zamiast zakładać nowe konto lub przypominać sobie dane do logowania.

Zamówienia z różnych sklepów w jednej apce

Zakupy w kilku sklepach często oznaczają kilka maili i potwierdzeń, których potem trzeba szukać. Łatwo wtedy zgubić informację o tym, co już zostało dostarczone, a co dopiero jest w drodze.

Zamówienia złożone z InPost Pay masz w aplikacji InPost Mobile. To tam sprawdzisz status dostawy i najważniejsze informacje o przesyłkach. Nie musisz przeszukiwać skrzynki mailowej ani logować się do wielu kont sklepowych.

Gdy jednocześnie czekasz na kilka paczek — na przykład z produktami do szkoły, ubraniami z wyprzedaży i rzeczami potrzebnymi po powrocie z urlopu, masz wszystko pod kontolą – W Twojej apce InPost z ulubioną dostawą do urządzenia Paczkomat®, PaczkoPunktu lub Kurierem InPost.

Kupujesz na smartfonie? Możesz zrobić to wygodniej

Promocję często znajdujesz przypadkiem: w przerwie, w drodze, wieczorem na kanapie albo wtedy, gdy szybko chcesz zamówić coś, czego właśnie brakuje. Telefon jest zawsze pod ręką, ale długie formularze na małym ekranie bywają niewygodne.

InPost Pay ułatwia zakupy mobilne. Wybierasz Dodaj do koszyka InPost, przechodzisz do aplikacji InPost Mobile i tam finalizujesz zamówienie. Mniej wpisywania, mniej poprawiania literówek i mniej przełączania się między ekranami.

To przydaje się szczególnie wtedy, gdy trwa wyprzedaż, produkt szybko znika z koszyka albo po prostu chcesz kupić coś od razu, bez odkładania na później.

Płatność tak, jak lubisz

Za zakupy z InPost Pay możesz płacić m.in. BLIKiem, kartą, Apple Pay czy Google Pay. Jeśli masz zapisaną preferowaną metodę płatności w aplikacji InPost Mobile, finalizacja zakupów jest jeszcze szybsza.

Wybierasz produkty, potwierdzasz płatność i dostawę w InPost Mobile, a potem śledzisz zamówienie w jednym miejscu.

Bezpieczne zakupy

Przy zakupach online liczy się nie tylko wygoda, ale też poczucie bezpieczeństwa. Z InPost Pay finalizujesz zamówienie w aplikacji InPost Mobile — miejscu, które zapewne znasz już z obsługi przesyłek, odbioru paczek i śledzenia dostaw.

Dane są chronione zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i szyfrowania informacji. Dzięki temu możesz wygodnie kupować online, nie martwiąc się o bezpieczeństwo.

Wypatruj przycisków Kup z InPost i dodaj do koszyka InPost w sklepach internetowych i sprawdź, jak wygodne mogą być zakupy z InPost Pay. Pełną listę sklepów znajdziesz też w aplikacji InPost Mobile.