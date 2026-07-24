Skłodowska-Curie na banknotach euro? EBC pokazał propozycje

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Wielka rewolucja w strefie euro staje się faktem. Europejski Bank Centralny pokazał finałowe projekty nowych banknotów, a wśród propozycji znalazła się... Maria Skłodowska-Curie. To pierwsza tak gigantyczna zmiana w wyglądzie europejskiej waluty od ponad dwóch dekad.

Europejski Bank Centralny ogłosił, że na krótkiej liście znalazło się dziesięć projektów banknotów, które w najbliższych tygodniach zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tematyka nowych wzorów skupia się wokół dwóch głównych motywów: „kultury europejskiej” oraz „rzek i ptaków”. Banknoty mają przedstawiać zarówno wybitne postaci historyczne, jak i symbole europejskiej przyrody, łącząc w sobie elementy sztuki, nauki oraz środowiska naturalnego.

Polka na nowych banknotach? Oto finałowe projekty

Wśród propozycji znalazły się wizerunki tak znanych osobistości, jak Maria Skłodowska-Curie – jedyna osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla zarówno w dziedzinie fizyki, jak i chemii. Na banknotach mogą pojawić się również Ludwig van Beethoven, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wszech czasów, oraz Leonardo da Vinci – artysta i wynalazca, którego dziedzictwo wciąż inspiruje kolejne pokolenia.

Alternatywne propozycje zakładają obecność ptaków charakterystycznych dla europejskiego krajobrazu, takich jak zimorodek czy bocian biały.

Zdaniem EBC, taka różnorodność motywów ma odzwierciedlać bogactwo i wielokulturowość Starego Kontynentu.

Nowe banknoty mają prezentować nie tylko znane postacie i symbole, ale także sceny z życia publicznego oraz krajobrazy przyrodnicze. Rewersy banknotów będą utrzymane w tematyce sztuki, nauki oraz rekreacji, podkreślając znaczenie tych dziedzin dla rozwoju europejskiej cywilizacji. Takie podejście ma nie tylko podnosić walory estetyczne nowych banknotów, ale także zwiększać ich wartość edukacyjną.

Drugi wariant banknotu euro z Marią Skłodowską-Curie (foto: Projekt banknotu euro z Marią Skłodowską-Curie (foto: IPA/ABACA) / East News

Wielka rewolucja w portfelach po 20 latach

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, poinformowała, że do 21 września obywatele państw strefy euro mogą zgłaszać swoje opinie na temat proponowanych projektów. EBC planuje wybrać zwycięski wzór do końca bieżącego roku, jednak sam proces wdrażania nowych banknotów potrwa znacznie dłużej. Prace nad szczegółowym projektem, rozwój technologii zabezpieczeń oraz testy bezpieczeństwa mogą zająć jeszcze kilka lat.

Zmiana wizerunku banknotów euro jest nie tylko okazją do odświeżenia wyglądu waluty, ale także szansą na wprowadzenie najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń przed fałszerstwami. Europejski Bank Centralny podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników gotówki pozostaje jednym z priorytetów przy projektowaniu nowej serii banknotów.

Co ze starą gotówką euro? Ważny komunikat banku

Wprowadzenie nowych banknotów nie oznacza wycofania dotychczasowych wzorów z obiegu. Stare banknoty euro zachowają swoją wartość i będą funkcjonować równolegle z nową serią. Ostateczny harmonogram wycofywania starszych banknotów zostanie ogłoszony po zakończeniu procesu wdrażania nowych wzorów.