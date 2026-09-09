RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych

RMF24

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi zatem 3,75 proc. i pozostaje na tym poziomie od marca 2026. Dalsze decyzje RPP będą zależeć od napływających danych. Szczególnie istotne są kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie – poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

Informacje przekazał Narodowy Bank Polski. Analitycy spodziewali się takiego scenariusza. Po sierpniowym przyspieszeniu inflacji do 3,4 proc. r/r, wobec 3,0 proc. w lipcu, rynek zakładał utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 3,75 proc.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej trwało dwa dni.

W środę po godz. 15 NBP ogłosił, że RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca - o 0,25 pkt proc.

Czy można spodziewać się obniżki stóp procentowych?

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP, czytamy:

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac” – poinformował NBP.

Rada zapowiedziała, że NBP będzie „nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”.

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB zdecydowało

Z komunikatu wynika, że na decyzję RPP wpłynęły dane napływające z gospodarki, czyli m.in. przyspieszenie tempa wzrostu PKB.

„W Polsce według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kw. 2026 r. wyniosła 3,9 proc. (wobec 3,5 proc. w I kw. br.), przy przyspieszeniu wzrostu inwestycji i spowolnieniu wzrostu konsumpcji. W lipcu 2026 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, a produkcja budowalno-montażowa się obniżyła. Roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce w II kw. br. obniżyła się względem poprzedniego kwartału. Towarzyszył temu spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który utrzymał się także w lipcu” - czytamy w komunikacie.

Rada zwróciła także uwagę na odnotowany w sierpniu wzrost inflacji. Według wstępnego szacunku wskaźnik wzrostu cen zwiększył się do 3,4 proc. z 3 proc. w lipcu.

„Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu. Można szacować, że w sierpniu wzrosła również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii” – dodano.