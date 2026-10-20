Revolut z poważną awarią. Użytkownicy mają problem z dostępem do pieniędzy

Problemy użytkowników Revoluta
Od wczesnych godzin porannych w sieci pojawiają się liczne sygnały o trudnościach w korzystaniu z Revoluta. Użytkownicy nie mogą zalogować się do aplikacji, a ich płatności kartami są odrzucane. Problemy dotyczą także wykonywania przelewów oraz dostępu do środków zgromadzonych na kontach.
Awaria dotknęła klientów z różnych krajów, w tym z Polski, co potwierdzają zgłoszenia napływające z całego świata. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze zaniepokojonych użytkowników, którzy nie mogą zapłacić za zakupy lub wypłacić pieniędzy.
Oświadczenie Revoluta
Firma Revolut opublikowała w mediach społecznościowych komunikat potwierdzający awarię.
„Obecnie doświadczamy przerwy w świadczeniu usług, która wpływa na wiele usług. Potwierdzamy, że wszystkie środki pieniężne i dane naszych klientów są bezpieczne. Pracujemy nad naprawieniem problemu od momentu jego zidentyfikowania tego ranka i przepraszamy wszystkich poszkodowanych oraz za wszelkie niedogodności, jakie to spowodowało” – poinformowano.
Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani kiedy usługi zostaną przywrócone do pełnej sprawności. Klienci proszeni są o śledzenie dalszych komunikatów firmy.