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Revolut z poważną awarią. Użytkownicy mają problem z dostępem do pieniędzy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (11:24)

Duże kłopoty użytkowników Revoluta. Od rana, 20 października, klienci popularnej aplikacji finansowej zgłaszają poważne problemy z korzystaniem z usług. Awaria ma charakter globalny i dotyczy zarówno logowania, jak i płatności kartą czy przelewów.

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Revolut z poważną awarią. Użytkownicy mają problem z dostępem do pieniędzy
Revolut potwierdził awarię, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Problemy użytkowników Revoluta

Od wczesnych godzin porannych w sieci pojawiają się liczne sygnały o trudnościach w korzystaniu z Revoluta. Użytkownicy nie mogą zalogować się do aplikacji, a ich płatności kartami są odrzucane. Problemy dotyczą także wykonywania przelewów oraz dostępu do środków zgromadzonych na kontach.

Awaria dotknęła klientów z różnych krajów, w tym z Polski, co potwierdzają zgłoszenia napływające z całego świata. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze zaniepokojonych użytkowników, którzy nie mogą zapłacić za zakupy lub wypłacić pieniędzy.

Oświadczenie Revoluta

Firma Revolut opublikowała w mediach społecznościowych komunikat potwierdzający awarię. 

„Obecnie doświadczamy przerwy w świadczeniu usług, która wpływa na wiele usług. Potwierdzamy, że wszystkie środki pieniężne i dane naszych klientów są bezpieczne. Pracujemy nad naprawieniem problemu od momentu jego zidentyfikowania tego ranka i przepraszamy wszystkich poszkodowanych oraz za wszelkie niedogodności, jakie to spowodowało” – poinformowano.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani kiedy usługi zostaną przywrócone do pełnej sprawności. Klienci proszeni są o śledzenie dalszych komunikatów firmy.

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Źródło: RMF24
Tagi: Revolut

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