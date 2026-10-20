Revolut z poważną awarią. Użytkownicy mają problem z dostępem do pieniędzy

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Duże kłopoty użytkowników Revoluta. Od rana, 20 października, klienci popularnej aplikacji finansowej zgłaszają poważne problemy z korzystaniem z usług. Awaria ma charakter globalny i dotyczy zarówno logowania, jak i płatności kartą czy przelewów.

Problemy użytkowników Revoluta

Od wczesnych godzin porannych w sieci pojawiają się liczne sygnały o trudnościach w korzystaniu z Revoluta. Użytkownicy nie mogą zalogować się do aplikacji, a ich płatności kartami są odrzucane. Problemy dotyczą także wykonywania przelewów oraz dostępu do środków zgromadzonych na kontach.

Awaria dotknęła klientów z różnych krajów, w tym z Polski, co potwierdzają zgłoszenia napływające z całego świata. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze zaniepokojonych użytkowników, którzy nie mogą zapłacić za zakupy lub wypłacić pieniędzy.

Wielki wyciek z Revoluta. Dane Polaków w rękach cyberprzestępców Revolut, fintech chwalący się 80 milionami klientów na całym świecie, padł ofiarą spektakularnego ataku socjotechnicznego. Cyberprzestępcy, podszywając się pod włoską agencję rządową, wyłudzili od firmy dane osobowe wybranych klientów. Teraz żądają…

Oświadczenie Revoluta

Firma Revolut opublikowała w mediach społecznościowych komunikat potwierdzający awarię.

„Obecnie doświadczamy przerwy w świadczeniu usług, która wpływa na wiele usług. Potwierdzamy, że wszystkie środki pieniężne i dane naszych klientów są bezpieczne. Pracujemy nad naprawieniem problemu od momentu jego zidentyfikowania tego ranka i przepraszamy wszystkich poszkodowanych oraz za wszelkie niedogodności, jakie to spowodowało” – poinformowano.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani kiedy usługi zostaną przywrócone do pełnej sprawności. Klienci proszeni są o śledzenie dalszych komunikatów firmy.