Polacy na PPK zgromadzili już miliardy. Znamy najnowsze dane

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) odnotowują kolejny miesiąc wzrostów. Na koniec czerwca 2026 roku wartość aktywów netto funduszy PPK wyniosła 53,76 mld zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to wzrost o 0,98 mld zł. Informacje te przekazał Polski Fundusz Rozwoju, operator portalu informacyjnego PPK.

Program nieustannie przyciąga nowych uczestników. W czerwcu liczba osób korzystających z możliwości oszczędzania w PPK zwiększyła się o 43 349. Obecnie w systemie oszczędza już 4,4 mln osób, a liczba aktywnych rachunków wzrosła do 5,48 mln.

Wzrost partycypacji i regionalne różnice

Polski Fundusz Rozwoju podkreśla, że łączna partycypacja w programie na koniec czerwca osiągnęła poziom 61,43 proc. Najwyższy udział osób oszczędzających w PPK odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie wynosi on 85,2 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie (68,1 proc.) i wielkopolskie (65,2 proc.).

Miliardy na kontach PPK. Eksperci ostrzegają: Wcześniejsza wypłata to pułapka Pracownicze Plany Kapitałowe biją rekordy, ale specjaliści radzą: nie sięgaj po zgromadzone środki na świąteczne wydatki. Wcześniejsza wypłata może oznaczać poważne straty.

Struktura uczestników PPK

W programie obserwuje się niewielką przewagę kobiet, które stanowią 50,08 proc. wszystkich uczestników. Mężczyźni odpowiadają za 49,81 proc. uczestnictwa. Średni wiek oszczędzających w PPK to 40 lat, co pokazuje, że program cieszy się zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych pracowników.

93,95 proc. uczestników programu to obywatele Polski. Wśród osób innych narodowości najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, których liczba wynosi 168,77 tys.

Podstawowe zasady funkcjonowania PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Udział w PPK jest dobrowolny – każdy pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z oszczędzania, a następnie ponownie do niego przystąpić.

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. Podlegają dziedziczeniu i są inwestowane na rynku kapitałowym, co pozwala na ich pomnażanie w dłuższej perspektywie.