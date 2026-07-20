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Polacy na PPK zgromadzili już miliardy. Znamy najnowsze dane

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (13:38)

Wartość aktywów netto funduszy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) na koniec czerwca 2026 roku osiągnęła 53,76 mld zł. Program nieustannie zyskuje nowych uczestników, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła już 5,48 mln. Najwyższy poziom partycypacji odnotowano w województwie mazowieckim.

Polacy na PPK zgromadzili już miliardy. Znamy najnowsze dane
PPK bije rekordy – coraz więcej Polaków oszczędza na przyszłość, fot. ARKADIUSZ ZIOLEK /East News
  • Wartość aktywów netto PPK wzrosła do 53,76 mld zł na koniec czerwca 2026 roku.
  • Liczba uczestników programu przekroczyła 4,4 mln, a aktywnych rachunków jest już 5,48 mln.
  • Najwyższy udział oszczędzających w PPK odnotowano w województwie mazowieckim – 85,2 proc.
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Wartość aktywów netto PPK przekroczyła 53,7 mld zł – najnowsze dane Polskiego Funduszu Rozwoju 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) odnotowują kolejny miesiąc wzrostów. Na koniec czerwca 2026 roku wartość aktywów netto funduszy PPK wyniosła 53,76 mld zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to wzrost o 0,98 mld zł. Informacje te przekazał Polski Fundusz Rozwoju, operator portalu informacyjnego PPK.

Program nieustannie przyciąga nowych uczestników. W czerwcu liczba osób korzystających z możliwości oszczędzania w PPK zwiększyła się o 43 349. Obecnie w systemie oszczędza już 4,4 mln osób, a liczba aktywnych rachunków wzrosła do 5,48 mln.

Wzrost partycypacji i regionalne różnice

Polski Fundusz Rozwoju podkreśla, że łączna partycypacja w programie na koniec czerwca osiągnęła poziom 61,43 proc. Najwyższy udział osób oszczędzających w PPK odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie wynosi on 85,2 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie (68,1 proc.) i wielkopolskie (65,2 proc.).

Struktura uczestników PPK

W programie obserwuje się niewielką przewagę kobiet, które stanowią 50,08 proc. wszystkich uczestników. Mężczyźni odpowiadają za 49,81 proc. uczestnictwa. Średni wiek oszczędzających w PPK to 40 lat, co pokazuje, że program cieszy się zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych pracowników.

93,95 proc. uczestników programu to obywatele Polski. Wśród osób innych narodowości najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, których liczba wynosi 168,77 tys.

Podstawowe zasady funkcjonowania PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Udział w PPK jest dobrowolny – każdy pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z oszczędzania, a następnie ponownie do niego przystąpić.

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. Podlegają dziedziczeniu i są inwestowane na rynku kapitałowym, co pozwala na ich pomnażanie w dłuższej perspektywie. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: PPK

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