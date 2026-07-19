Po tych studiach zarobisz 14 tys. zł brutto na start. Najbardziej opłacalne kierunki

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Wybór kierunku studiów często ma kluczowe znaczenie dla kariery zawodowej. Dane z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów pokazują, którzy absolwenci mogą liczyć na najwyższe pensje tuż po odebraniu dyplomu. Jaki kierunek okazał się liderem z medianą zarobków przekraczającą 14 tys. zł brutto?

Po jakich studiach można liczyć na najwyższe zarobki na start?/zdj. ilustracyjne

Po jakich studiach można liczyć na najwyższe zarobki na start?/zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ten kierunek to niekwestionowany lider. Ile wynosi mediana zarobków?

Według najnowszych wyników badania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), informatyka na Uniwersytecie Warszawskim w trybie stacjonarnym zajmuje pierwsze miejsce pod względem wysokości wynagrodzenia młodych specjalistów. Połowa absolwentów studiów magisterskich z 2023 roku osiąga wynagrodzenie przekraczające 14 tys. zł brutto miesięcznie już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Na ten najbardziej opłacalny kierunek w kraju trafiają przede wszystkim absolwenci najlepszych liceów, którzy często mogą pochwalić się sukcesami w olimpiadach przedmiotowych. Wysoki poziom wymagań już od pierwszego roku sprawia, że studenci muszą poświęcać na naukę wiele godzin. Część z nich korzysta jednak ze stypendiów, a niektórzy angażują się w projekty badawcze lub komercyjne jeszcze przed uzyskaniem dyplomu.

Te uczelnie również pomagają uzyskać wysokie zarobki

Niewiele mniejsze dochody w pierwszym roku po ukończeniu edukacji przynosi dyplom informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym przypadku wynagrodzenie absolwentów opiewa na kwotę 13 663 zł brutto.

Na bardzo podobne, wysokie zarobki mogą liczyć także osoby, które zdecydowały się studiować Inżynierię i Analizę Danych na Politechnice Warszawskiej oraz Informatykę na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

To właśnie ścisłe dyscypliny związane bezpośrednio z informatyką oraz analizą danych całkowicie zdominowały pierwsze sześć miejsc rankingu, oferując młodym ludziom wyjątkowo szybkie i stabilne zatrudnienie na rynku pracy.

Pielęgniarstwo finansowym hitem rynku pracy

Raport ujawnia również fakty, które mogą wielu zaskoczyć. Okazuje się, że apanaże tuż po odebraniu dyplomu nie są zarezerwowane wyłącznie dla branży IT. Poza kierunkami technicznymi stabilne zatrudnienie i rosnące wynagrodzenia gwarantuje obecnie także pielęgniarstwo.

Kierunek ten zajął wysokie, bo 7. i 9. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Mediana zarobków absolwentów po roku od ukończenia Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze wynosi 12 859 zł brutto. Z kolei osoby, które ukończyły studia na kierunku pielęgniarskim w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, mogą liczyć na pensję rzędu 12 267 zł brutto.