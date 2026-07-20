Pensje w górę, co z zatrudnieniem? Najnowsze dane GUS

RMF24

Czerwiec przyniósł dobre wieści dla polskiej gospodarki - rosną przeciętne wynagrodzenia i produkcja przemysłowa, choć zatrudnienie stoi w miejscu. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że firmy radzą sobie lepiej, niż przewidywali eksperci.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z majem pensje wzrosły o 2,5 proc. To lepszy wynik niż przewidywali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu odpowiednio o 5,6 proc. i 2,4 proc.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynikał z dodatkowych wypłat, m.in. nagród, premii (w tym kwartalnych, rocznych i uznaniowych), a także nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń - podał GUS.

Jeśli chodzi o zatrudnienie w firmach, to nie zmieniło się ono w ujęciu miesięcznym, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem spadło o 0,9 proc.

Produkcja przemysłowa na plus

Czerwiec okazał się także udany dla przemysłu. Produkcja wzrosła o 7,6 proc. rok do roku i o 2 proc. w stosunku do maja. To więcej, niż prognozowali analitycy, którzy liczyli na wzrost o 7,2 proc. rdr i 2,5 proc. mdm. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, produkcja była o 5,5 proc. wyższa niż rok wcześniej i o 0,1 proc. wyższa niż w maju.

Największe wzrosty odnotowano w produkcji sprzętu transportowego (24,9 proc.), papieru i wyrobów papierowych (19 proc.), gospodarce odpadami (16,5 proc.) oraz wytwarzaniu energii (16,4 proc.). Spadki dotknęły m.in. produkcję wyrobów tytoniowych (spadek o 10,2 proc.), tekstyliów (7 proc.) i mebli (2,5 proc.).

Budownictwo przyspiesza

Również sektor budowlano-montażowy zanotował solidny wzrost. W czerwcu produkcja wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i aż o 11,5 proc. względem maja. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych, wzrost wyniósł odpowiednio 1,8 proc. i 0,1 proc. Wyniki te są nieco lepsze od oczekiwań analityków.

GUS podał, że liczba mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli w czerwcu, wzrosła o 32,3 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,6 proc. Na koniec ubiegłego miesiąca w budowie pozostawało 858,5 tys. mieszkań, tj. o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2025 r.

Ceny producentów lekko w górę

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu były o 1,7 proc. wyższe niż rok wcześniej, choć w porównaniu z majem spadły o 0,2 proc. To niemal dokładnie tyle, ile przewidywali ekonomiści.