Minister zdecydował. Takie maksymalne ceny paliw w środę na stacjach

RMF24

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 – 7,24 zł, a diesla - 8,28 zł. To najnowsza decyzja ministra energii ws. maksymalnych cen paliw.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 – 7,24 zł, a diesla - 8,28 zł – wynika z opublikowanego we wtorek obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza niż we wtorek, ale olej napędowy podrożeje.

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 – 7,27 zł, a diesla - 8,18 zł.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca tego roku.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.